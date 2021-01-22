Гибкий термоэлектрический генератор станет основой автономных сенсоров будущего

22 января 2021 г., 17:25

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Термоэлектрическое устройство способно преобразовывать тепло, например, рассеиваемое промышленными объектами, в электричество, которое можно использовать в повседневной жизни. Эти устройства сегодня являются жёсткими, так как состоят из твёрдых металлов и полупроводников, и это мешает полному поглощению тепла с неровных поверхностей.

В журнале Nature Communications команда Корейского научно-технического института (KIST) сообщила о создании гибких термоэлектрических устройств с высокой эффективностью преобразования энергии.

Улучшить гибкость, одновременно снизив сопротивление устройства, удалось, разместив высокоэффективный термоэлектрический генератор из неорганических материалов на эластичной подложке из серебряной нанопроволоки.

Изготовленные опытные образцы показали отличную гибкость и стабильную работу даже при изгибе или растяжении. Кроме того, металлические частицы с высокой теплопроводностью добавленные в эластичную подложку, способствовали увеличению теплопередающей способности на 800% и выработки электроэнергии, более чем в три раза.

Группа KIST также подготовила план массового производства с применением автоматизированного процесса печати.

Результаты исследования — функциональный композитный материал, платформа термоэлектрического устройства и высокопроизводительный автоматизированный процесс — смогут внести свой вклад в коммерциализацию носимых устройств без батарей в будущем. В частности, такие устройства могут найти применение в качестве датчиков без взрывоопасных источников питания для высокотемпературных промышленных сред или для систем автономного вождения.

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