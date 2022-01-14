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Гибкий OLED-дисплей впервые удалось распечатать на 3D-принтере

14 января 2022 г., 17:25
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Гибкий OLED-дисплей впервые удалось распечатать на 3D-принтере

Новая работа, опубликованная группой исследователей из Университета Миннесоты в научном журнале Science Advances, продемонстрирует принципиальную возможность изготовления даже в домашних условиях гибких, лёгких и высококонтрастных OLED-дисплеев, подобных тем, что используются в складных смартфонах.

Вместо дорогого технологического оборудования, применяемого в производстве OLED сейчас, авторы использовали доработанную ими модель модель коммерческого настольного 3D-принтера.

До последнего времени группе из Миннесоты не удавалось изготавливать таким образом OLED-дисплеи из-за проблемы с неоднородностью светоизлучающих слоёв. Другие исследователи для создания полнофункциональных дисплеев комбинировали печать с другими методами, такими как центрифугирование или термическое испарение.

В своём новом исследовании группа Университета Миннесоты применила для изготовления шести слоёв устройства два разных режима печати. Электроды, межсоединения, изоляция и герметизация печатались методом экструзии, а активные слои – методом распыления на одном и том же 3D-принтере при комнатной температуре. Благодаря такому подходу им удалось впервые получить полностью функциональный гибкий органический светодиодный дисплей, целиком напечатанный на 3D-принтере.  

Полученный прототип дисплея имеет габариты 1,5х1,5 дюйма и содержит 64 пикселя, каждый из которых исправно функционирует, испуская свет. В испытаниях это устройство сохраняло способность достаточно стабильного светоизлучения даже после 2 тысяч циклов сгибания и разгибания, демонстрируя пригодность к использованию в важных приложениях эластичной и носимой электроники.

На дальнейших этапах своей работы исследователи планируют добиться более высокого разрешения и повышенной яркости печатаемых OLED-устройств. По их прогнозам, уже через несколько лет эта технология будет реализована коммерчески в сравнительно недорогих домашних и даже миниатюрных портативных 3D-принтерах.

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