QNAP анонсирует NVMe-систему и NAS с поддержкой Thunderbolt 4

14 января 2022 г., 16:56

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Компания QNAP на выставке CES 2022 продемонстрировала широкую линейку NAS.



В частности производитель представил системы 25GbE-ready NVMe с флэш-памятью и с Thunderbolt 4.





Новое решение TS-h1290FX - это первое настольное сетевое хранилище QNAP с флэш-памятью, которое идеально подходит для офисных сред, по уверению компании. Оснащенный 16-ядерным процессором AMD EPYC 7302P (или 8-ядерным 7232P), этот NAS имеет встроенные возможности подключения 25GbE и 2,5GbE, а также поддерживает двенадцать твердотельных накопителей U.2 NVMe PCIe Gen4/SATA. Система нацелена на , приложения, интенсивно использующие данные, требующие малую задержку в передаче файлов. Высокопроизводительный и масштабируемый TS-h1290FX позволяет оптимизировать рабочие процессы резервного копирования, совместной работы и редактирования/хранения видео.



Это решение поддерживает установку графической карты NVIDIA и карты Fibre Channel, обеспечивая прямое подключение до двадцати ПК/рабочих станций при использовании нескольких четырехпортовых сетевых карт QNAP PCIe.



Отмечается, что TS-h1290FX также можно использовать в паре с адаптером QDA-UMP4 U.2 NVMe to M.2 NVMe PCIe Gen 4 для повышения производительности IOPS при настройке кэширования SSD и расширения с помощью QNAP TL-D800C и TR-004.



Также на выставке было представлено первое сетевое хранилище с поддержкой Thunderbolt 4. Система TS-464T4 имеет два таких порта и оснащается четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105, двумя разъемами M.2 NVMe PCIe и поддерживает 2,5GbE/10GbE. Решение обеспечивает работу с изображениями в высоком качестве, благодаря поддержке HDMI 2.0 (4K при 60 Гц) и возможностям транскодирования в реальном времени.



По заявлению производителя, TS-464T4 - это больше, чем просто центр хранения и резервного копирования, высокая производительность и поддержка работы с широким спектром приложений делают его идеальной станцией для совместной работы в областях, связанных с творческими задачами.

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