Microsoft зафиксировала вредоносное ПО, нацеленное на госструктуры в Украине

17 января 2022 г., 8:15

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В официальном блоге компании от 15 января сообщается, что специалисты Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) обнаружили доказательства деструктивных операции вредоносного ПО, нацеленных на несколько организаций в Украине.



Как отмечается, это вредоносное ПО впервые появилось на компьютерах 13 января.



Пока расследование продолжается, сообщается, что MSTIC не обнаружил каких-либо заметных связей между этой наблюдаемой активностью, отслеживаемой как DEV-0586, и другими известными группами активности. Специалисты Microsoft отмечают, что используемое вредоносное ПО выглядит как программа-вымогатель, но не имеет механизма восстановления с целью получения выкупа, предназначено для разрушения и предназначено исключительно для вывода целевых устройств из строя.



В настоящее время следственные группы MSTIC выявили вредоносное ПО на десятках пострадавших систем, и это число может увеличиться по мере продолжения расследования. Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих организаций и организаций, занимающихся информационными технологиями, все они базируются в Украине. Информации о том, на каком этапе операционного цикла находится зловред в данный момент, а также сколько других организаций-жертв может существовать в Украине или других географических точках.



Учитывая масштабы наблюдаемых вторжений, MSTIC не может оценить цель выявленных деструктивных действий, но считает, что эти действия представляют повышенный риск для любого государственного учреждения, некоммерческой организации или предприятия, расположенных или имеющих системы в Украине. Microsoft настоятельно рекомендуем всем организациям немедленно тщательное изучить ситуацию и внедрить средства защиты, используя информацию. MSTIC будет обновлять этот блог по мере поступления дополнительной информации.



Как и в случае любой наблюдаемой деятельности субъектов государства, Microsoft напрямую и заранее уведомляет клиентов, которые стали жертвами или скомпрометированы, предоставляя им информацию, необходимую для проведения расследований. MSTIC также активно работает с членами глобального сообщества и другими стратегическими партнерами, чтобы обмениваться информацией, которая может противостоять этой развивающейся угрозе.

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