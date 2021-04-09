Genesys намерена приобрести Bold360 у LogMeln

9 апреля 2021 г., 15:00

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Компания Genesys объявила о намерении приобрести Bold360 у LogMeln.



Как отмечается, объединение возможностей облачной платформы Genesys и решения Bold360, лидирующего в области цифрового вовлечения клиентов на базе ИИ, должно способствовать развитию концепции Experience as a Service («Клиентский опыт как услуга») и выходу на новый уровень в цифровом опыте клиентов.



Выбранный множеством компаний в мире (среди которых и клиенты Genesys) и признанный отраслевыми аналитиками, Bold360 известен своими ведущими цифровыми возможностями, включая виртуальные коммуникации на базе искусственного интеллекта, динамическую базу знаний и интуитивно понятный функционал для операторов.



Мир продолжает массовый переход на текстовые цифровые каналы коммуникаций. Forrester прогнозирует, что в 2021 году взаимодействие с клиентами в цифровом формате увеличится на 40%. IDC предсказывает, что в этом году 65% организаций перейдут на цифровые каналы коммуникаций в связи с автоматизацией операций и бесконтактным взаимодействием с клиентами.



В бизнесе Genesys также наблюдаются тенденции цифровизации. Количество клиентов Genesys, использующих текстовые цифровые каналы, выросло за прошлый год на 80%, с ростом количества клиентов, использующих как минимум 2 канала коммуникаций, в три раза. Взаимодействие через текстовые цифровые каналы возросло более чем на 300% за год и теперь составляет до 15% всех взаимодействий.



Подчеркивается, что возможности Bold360 дополнят облачные платформы Genesys, богатые цифровыми и ИИ-инновациями, и экосистему партнеров по всему миру, что позволит компаниям выстраивать плавное, контекстное и персонализированное взаимодействие с клиентами в любом сегменте бизнеса и в любом канале. Расширение цифровых возможностей с помощью технологии Bold360 реализует видение Genesys «Клиентский опыт как услуга» (Experience as a Service) - слышать и понимать клиентов, а также прогнозировать их поведение, прежде чем они начнут действовать, чтобы обеспечить более эффективное и чуткое обслуживание.



Сделка по приобретению Bold360 должна быть завершена в первой половине календарного года после утверждения регулирующими органами.

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