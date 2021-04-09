Специальный модуль превращает старые смартфоны Galaxy в инструмент для диагностики глаз

9 апреля 2021 г., 15:35

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Samsung Electronics в рамках программы Galaxy Upcycling применяет старые смартфоны для офтальмологической помощи малообеспеченным людям по всему миру. Совместно с Международным агентством по профилактике слепоты (IAPB) и системой здравоохранения при Университете Ёнсе (YUHS) в Корее, компания разработала медицинские устройства 1 для выявления заболеваний глаз на базе смартфонов Galaxy.



Программа Galaxy Upcycling направлена на вторичное использование мобильных устройств с целью уменьшения вредного влияния на экологию. Пример такой программы – использование смартфонов предыдущих поколений в качестве камер для медицинской диагностики во Вьетнаме, Индии, Марокко и Папуа-Новой Гвинее. Компания считает, что такое применение позволит решить проблему 1 млрд случаев ухудшения зрения в всем мире, которые можно предотвратить с помощью правильной диагностики на ранних стадиях заболеваний.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день по меньшей мере 2,2 млрд человек страдают нарушениями зрения, причем почти в половине этих случаев проблемы либо можно предотвратить, либо они еще не диагностированы. Распространенность заболеваний глаз сильно различается в зависимости от финансовой доступности офтальмологических услуг и наличия соответствующей инфраструктуры. По оценке экспертов, эти болезни в четыре раза чаще встречаются в регионах с низким и средним уровнем доходов, чем в регионах с более высоким 2.



«Люди во всем мире сталкиваются со сложностями в доступе к базовой медицинской помощи, поэтому мы разработали инновационные решения на базе старых мобильных устройств. Это позволяет нам одновременно помогать экологии и оказывать положительное влияние на качество жизни людей», – отметил Сунг Ку Ким, вице-президент Офиса управления устойчивым развитием мобильного подразделения Samsung Electronics.



В рамках инициативы Galaxy Upcycling (запущенной Samsung в 2017 году) бывший в употреблении Galaxy становится «мозгом» камеры глазного дна EYELIKE3: она подключается к насадке для объектива, а сам смартфон используется для съемки. Затем устройство Galaxy применяет алгоритм искусственного интеллекта, чтобы анализировать изображения и диагностировать офтальмологические заболевания, после чего подключается к приложению, которое обрабатывает данные о пациентах и ​​предлагает схему лечения. Такое устройство стоит в разы меньше, чем коммерческие приборы. Уникальная и доступная по цене камера для диагностики позволяет обследовать пациентов на предмет паталогических изменений, которые могут привести к слепоте, включая диабетическую ретинопатию, глаукому и возрастную дегенерацию желтого пятна.



«Мы искали решение для диагностики глаз, которое было бы экономичным и позволило бы предоставить помощь как можно большему числу людей, – рассказал д-р Сангчул Юн, сотрудник системы здравоохранения при Университете Ёнсе. – Сочетание нескольких оптических технологий и искусственного интеллекта с возможностями камеры смартфона Galaxy позволило создать доступный медицинский прибор, не уступающий по функциональности профессиональным камерам глазного дна. В результате решаются сразу две проблемы: диагностика заболеваний глаз и помощь окружающей среде».



С 2018 года Samsung сотрудничает с IAPB и Медицинским центром Ёнсе, чтобы, благодаря портативной ретинальной камере, помочь более 19 тыс. жителей Вьетнама сохранить зрение. Только в 2019 году компания предоставила 90 портативных офтальмоскопов медицинским работникам, работающим в отдаленных регионах страны, где нет доступа к поликлиникам. В дальнейшем Samsung также распространила программу на Индию, Марокко и Папуа-Новую Гвинею. Компания продолжает изучать возможности применения своих устройств для диагностики заболеваний, в том числе для создания портативных кольпоскопов для выявления рака шейки матки и улучшения доступа женщин к качественному медицинскому обслуживанию.



«По мере постепенного восстановления мира после пандемии COVID-19, становится особенно очевидно, что технологии могут применяться в качестве решения для поддержания здоровья глаз. Технологии EYELIKE тестируются в регионах с труднопроходимой местностью, большими расстояниями и удаленными населенными пунктами – все это способствует потребности в технологиях для оказания медицинской помощи, – прокомментировал Дрю Киз, координатор Международного агентства по профилактике слепоты (IAPB) в западном тихоокеанском регионе. – IAPB очень довольно тем, что Samsung тесно сотрудничает с организациями, состоящими в нашем агентстве, для тестирования этих решений. Работа с Samsung позволяет нам предоставлять технологические разработки и выстраивать конструктивные партнерства в пилотных регионах проекта».



Осмысленные инновации и уменьшение влияния на экологию – ключевые направления корпоративной социальной ответственности Samsung. К 2030 году компания нацелена собрать 7,5 миллионов тонн электронных отходов и перейти на использование переработанного пластика до 500 000 тонн. Превращая смартфоны Galaxy в доступное портативное оборудование для диагностики зрения, Samsung помогает повторно использовать электронику, одновременно предоставляя инновационные медицинские решения малообеспеченным слоям населения планеты. Кроме того, оборудование для диагностики состояния глазного дна на 35% изготовлено из переработанных материалов и рассчитано на многократное использование. Проект получил награду Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

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