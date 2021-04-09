Штучний інтелект збільшить кількість релевантної корисної інформації на «Картах Google»

9 апреля 2021 г., 14:25

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Півтора десятка років тому більшість з нас подорожували, тримаючи в руці паперові мапи – без додаткової інформації про поточний рух по маршруту чи розклад роботи найближчого ресторану. Це змінилося з появою смартфонів та інших мобільних пристроїв.

Цього року компанія Google має намір внести понад 100 удосконалень у додаток «Карти» на базі штучного інтелекту (ШІ), щоб користувачі мали змогу отримувати найточнішу та найсвіжішу інформацію про оточуючий світ саме тоді, коли це необхідно.

Орієнтування в великих приміщеннях за допомогою режиму «Живі карти» (Live View)

Всім знайомий незручний момент, коли ви раптом розумієте, що йдете не у тому напрямку – «Живі карти» використовують AR-сигнали, щоб уникнути цього. Live View працює на основі технології, яка називається «глобальна локалізація», що використовує ШІ для сканування мільярдів зображень Street View, щоб зрозуміти ваше місцеположення. Завдяки новим вдосконаленням, які допомагають зрозуміти точну висоту та розміщення об’єктів усередині будівлі, тепер є можливість перенести Live View до деяких найскладніших для навігації місць: аеропортів, транзитних станцій та торгових центрів.

«Живі карти» допоможуть знайти найближчий ліфт чи ескалатор, потрібний гейт, платформу, місце видачі багажу, стійки реєстрації, каси, туалети, банкомати тощо. Стрілки та супровідні написи вкажуть правильний шлях. Функція Live View в приміщенні вже працює на Android та iOS у ряді торгових центрів Чикаго, Лонг-Айленда, Лос-Анджелеса, Ньюарка, Сан-Франциско, Сан-Хосе та Сіетла. Її буде запущено впродовж найближчих місяців в окремих аеропортах, торгових центрах і транзитних станціях Токіо та Цюріха, і з часом буде додано більше міст.

Плануйте заздалегідь за допомогою інформації про погоду та якість повітря

За допомогою нового шару погоди ви зможете швидко побачити поточну та прогнозовану температуру та погодні умови в обраній місцевості – так що ви ніколи не потрапите під дощ без парасольки. А новий шар якості повітря показує, наскільки чистим є повітря – інформація, яка особливо корисна, якщо у вас алергія або ви перебуваєте в задимленій чи пожежонебезпечній зоні. Дані таких партнерів, як The Weather Company, AirNow.gov та Central Pollution Board, надають інформацію для цих шарів, які почнуть працювати на Android та iOS у найближчі місяці. Шар погоди буде доступний у всьому світі, а шар якості повітря буде представлений в Австралії, Індії та США, та згодом буде розповсюджений на інші країни.

Знайдіть більш екологічно-чисті маршрути для прогулянок

Незабаром, «Google Карти» будуть прокладати маршрут із найменшим викидом вуглецю за замовчуванням, якщо він має приблизно такий самий час прибуття, як найшвидший маршрут. У випадках, коли екологічно чистий маршрут може суттєво збільшити час прибуття, буде представлена можливість порівняти відносний вплив CO2 між маршрутами та зробити вибір. Екологічні маршрути будуть представлені в США на Android та iOS пізніше цього року, а згодом і в інших країнах.

Використовуючи вдосконалені моделі машинного навчання, «Карти» будуть автоматично визначати пріоритетні для користувача режими – і навіть показувати маршрути, які є популярними у цьому місті. Наприклад, якщо ви багато їздите на велосипеді, додаток автоматично покаже більше велосипедних маршрутів. А якщо ви живете в великому місті, де є метро, цей режим отримає відповідний пріоритет, щоб ви швидше отримали потрібну інформацію. Ця опція буде представлена у найближчі місяці на Android та iOS.

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