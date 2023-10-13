Поставки OLED-моніторів зростуть на 323% у 2023 році

13 октября 2023 г., 12:25

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TrendForce повідомляє, що постійно зростаючі розміри OLED-продуктів у поєднанні з амбітними планами кількох провідних брендів означають, що у 2023 році поставки OLED-моніторів можуть досягти приголомшливого рівня в 508 000 одиниць - астрономічного зростання на 323% у річному обчисленні.

У 2024 році ринок OLED-дисплеїв стане багатшим на різноманітніші розміри та технічні характеристики. Додайте до цього дебют 27-дюймових і 31,5-дюймових OLED-панелей від двох провідних корейських виробників панелей, і на арені розгорнеться справжня битва. Прогнозується, що така динаміка призведе до того, що поставки OLED-моніторів перевищать заповітний поріг в один мільйон одиниць.

Що стосується частки ринку, то Samsung знаходиться на шляху до значного збільшення поставок OLED-моніторів у другому півріччі 2023 р., потенційно захопивши частку ринку у 27%, що повторює показники LGE. Щоб не відставати, Dell активно просуває свою 34-дюймову лінійку, сподіваючись завоювати частку ринку вище 20%. Тим часом компанія ASUS, яка нещодавно стратегічно позиціонувала себе в секторі OLED-моніторів, розраховує на частку, що наближається до 9% вже цього року.

Що стосується розмірів OLED-моніторів, то у 2023 році лідером буде 34-дюймовий сегмент, який, за прогнозами, займе 37% ринку. Група 27-дюймових дисплеїв йде впритул з оцінкою 32%, за ними - 49-дюймові з часткою близько 14%. Замикає трійку лідерів категорія 45-дюймових моніторів з 10%.

За прогнозами TrendForce, до 2024 року 27-дюймові монітори розширять свою присутність на ринку, ставши головним гравцем серед OLED-продуктів. Крім того, Samsung Display та LG Display збільшують виробництво своїх 31,5-дюймових OLED-моделей, і в наступному році їхня частка на ринку може перестрибнути позначку в 10%.

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