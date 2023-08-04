«Мегатрейд» стає офіційним дистриб'ютором рішень Hewlett Packard Enterprise в Україні

4 августа 2023 г., 12:35

Спеціалізований проєктний дистриб'ютор «Мегатрейд» оголошує про підписання угоди з Hewlett Packard Enterprise operated by Sophela. Дистриб'юція буде зосереджена на виділеному списку партнерів, які отримують доступ до повного портфеля продуктів та рішень.

Йдеться про рішення для критично важливих структур, які мають підвищений рівень надійності, відмовостійкості, продуктивності, що досягається завдяки використанню спеціальних компонентів та особливостям внутрішньої архітектури, глобальним інтелектуальним можливостям компанії в цілому.

Компанія «Мегатрейд» забезпечує професійну передпродажну, післяпродажну, маркетингову та технічну підтримку інтеграторам, постачальникам рішень різних сегментів бізнесу.

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