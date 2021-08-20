FTC возобновила атаку на Facebook с переработанной версией антимонопольного иска

20 августа 2021 г., 16:35

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Федеральная торговая комиссия (FTC) вчера обратилась в Окружной суд США округа Колумбия с жалобой, которая представляет собой изменённую версию иска, первоначально поданного в декабре прошлого года.

Первоначальный иск, в котором FTC, среди прочего, требовала отделить Instagram и WhatsApp от Facebook, был отклонен в январе, из-за того, что агентство недостаточно обосновало свой аргумент о монополизации рынка компанией Facebook.

FTC сообщает, что исправленная версия содержит «подробную статистику, показывающую, что Facebook занимала доминирующую долю на рынке персональных соцсетей США».

Агентство также представило новый обзор доводов, что Facebook нарушает антимонопольное законодательство. В частности, FTC заявило, что в 2010-е годы Facebook не имела достаточных деловых и инженерных ресурсов, чтобы адаптировать свои технологии к эпохе смартфонов, однако нашла выход из этого положения в антиконкурентном поглощении Instagram и WhatsApp.

В антимонопольной жалобе Facebook также обвиняется в наложении несправедливых ограничений на разработчиков приложений, встраиваемых в её социальную сеть: «После запуска Facebook Platform в качестве открытого пространства для сторонних разработчиков ПО, Facebook резко изменила курс и потребовала от них согласия с условиями, которые не позволяли успешным приложениям превращаться в конкурентные угрозы для Facebook».

Facebook должна до 4 октября ответить на пересмотренную жалобу Федеральной торговой комиссии.

После отклонения первоначального иска в январе Facebook подал прошение об отводе председателя FTC Лины Хан (Lina Khan) от участия в этом деле. В четверг агентство сообщило, что по итогам её рассмотрения Управлением генерального прокурора данная петиция была отклонена.

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