AWS выпустила отказоустойчивую альтернативу ElastiCache

23 августа 2021 г., 9:35

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Amazon Web Services, который уже предлагает портфель из 15 баз данных, добавила к ним ещё одну, рассматриваемую как прямой конкурент Redis Enterprise Cloud. Amazon MemoryDB для Redis — это реализация базы данных в реальном времени, которая частично основана на платформе Redis с открытым исходным кодом, но обеспечивает повышенную надёжность и устойчивость к сбоям.

На данный момент Amazon MemoryDB для Redis уступает по широте функциональности Redis Enterprise или Redis Enterprise Cloud, но, учитывая популярность Redis, заполняет значительный пробел в предложении AWS.

Redis входит в топ-10 баз данных Sumologic, Stack Overflow называет Redis «самой любимой» базой данных разработчиков за последние пять лет. Это также самая популярная из СУБД, развёрнутых на AWS. Каждый из ведущих облачных провайдеров предлагает свои собственные услуги кэширования на основе Redis, основанные на версии с открытым исходным кодом.

Разница между Amazon ElastiCache и MemoryDB заключается в том, что первая работает как кэш в памяти, дополняющий основную базу данных, тогда как MemoryDB представляет собой полноценную службу баз данных, предназначенную для самостоятельной работы.

Redis действительно чаще всего используется в качестве базирующегося в памяти кэша для обработки в реальном времени данных серверных СУБД , таких как SQL Server, MySQL или Oracle. Проблемы возникают если разработчики используют кеш Redis для целей, для которых он не предназначен. Например, для обработки временных рядов данных IoT, кэшу Redis не хватает надёжности и отказоустойчивости.

До сих пор, когда речь шла о Redis как о полноценной NoSQL в памяти или многомодельной базе данных, единственным вариантом оставалась Redis Enterprise.

Именно дефицит выбора и побудил AWS выпустить MemoryDB, причём, в отличие от прочих её служб баз данных, эта обошлась без ознакомительного релиза — сразу объявлено об общей доступности. MemoryDB for Redis пока не обеспечивает скидывания менее актуальных данных во флэш-память — по-видимому эта возможность появится в одной из следующих версий. Высокая отказоустойчивость реализована тем, что каждое изменение журнала транзакций автоматически реплицируется на другие узлы, обеспечивая восстановления данных без потерь.

Клиенты могут запускать кластеры MemoryDB с помощью экземпляров AWS Graviton2. Считывание за микросекунды и запись за миллисекунды достигаются благодаря не только базированию в оперативной памяти, но и облегченному журналу транзакций.

Amazon MemoryDB поддерживает все основные API данных БД Redis с открытым исходным кодом и до 128 ТБ памяти на кластер с одной репликой для каждого шарда.

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