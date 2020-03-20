Fortinet выпустила межсетевой экран FortiGate 1800F на базе сетевого чипа седьмого поколения

20 марта 2020 г., 14:25

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Компания Fortinet анонсировала выпуск межсетевого экрана FortiGate 1800F Next-Generation Firewall на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения.



«FortiGate 1800F на базе NP7 имеет рейтинг вычислений для обеспечения безопасности в диапазоне от 3 до 20 раз быстрее, чем аналогичные продукты наших конкурентов. Это позволяет нашим клиентам развернуть FortiGate 1800F в качестве внутреннего межсетевого экрана сегментации и эффективно укрепить их позиции в области обеспечения безопасности», заявил Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.



Взрывное внедрение IoT и мобильных устройств, а также приложений и сервисов из множества облаков выталкивает поверхность атак за пределы традиционных сетей. Расширяющаяся и фрагментированная поверхность атак подрывает способность лидеров в области сетевой безопасности поддерживать производительность, безопасность, надежность и доступность сети.



В современных центрах обработки данных многие корпоративные архитектуры построены на высокопроизводительной инфраструктуре маршрутизации и коммутации без интеграции безопасности. Для обеспечения гибкости и подвижности в такой среде сети становятся все более плоскими и открытыми, а это означает, что безопасность в рамках внутренней сети в большинстве случаев обеспечивается на базовом уровне и ограничивается виртуальными локальными сетями и списками доступа 4-го уровня. Таким образом, в случае нарушения безопасности, выйдя за пределы периметра безопасности, хакеры могут легко перемещаться и свободно получать доступ к учетным данным, ресурсам и данным. Более того, отсутствие инфраструктуры безопасности во внутренней сети также значительно ограничивает способность организации отслеживать подозрительный трафик и потоки данных, что препятствует возможности обнаружения взлома.



Предприятия, пытающиеся успешно сегментировать свою сеть, столкнулись с новой проблемой – производительностью системы безопасности. Современные компании предъявляют беспрецедентные требования к производительности своей инфраструктуры, которые зачастую не могут быть сопоставлены с существующими решениями в области безопасности. Для большинства предприятий традиционные устройства защиты, построенные с использованием готовых процессоров и оборудования для обработки трафика безопасности, стали слабым местом в инфраструктуре, что привело к ухудшению качества пользовательского опыта и работы приложений. Проще говоря, вчерашних показателей производительности уже недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность и позволить бизнесу идти в ногу с сегодняшними инновациями.



Чтобы удовлетворить чрезвычайным требованиям к защите центров обработки данных и обеспечить безопасный сетевой подход, компания выпускает FortiGate 1800F NGFW.



Отмечается, что FortiGate 1800F, является неотъемлемой частью Fortinet Security Fabric и на сегодняшний самые высокие Security Compute Ratings.



Производитель заявил, что большинство брандмауэров просто не могут работать достаточно быстро для обеспечения внутренней сегментации. Благодаря множеству высокоскоростных интерфейсов 40G и лучшей в отрасли производительности защиты от угроз с рейтингом вычислений безопасности 3x, FortiGate 1800F позволяет предприятиям правильно сегментировать свою сеть для управления внутренними рисками безопасности. Кроме того, FortiGate 1800F интеллектуально адаптируется к сегментированным пользователям, устройствам и приложениям, независимо от их местоположения, будь то локально или в нескольких облаках, обеспечивая автоматическое обнаружение и защиту от угроз.



Шифрование IPsec должно быть высокопроизводительным, чтобы включить и ускорить работу облачного хранилища в организациях, использующих несколько облаков для служб IaaS и SaaS. Решение FortiGate 1800F предлагает самый высокий рейтинг вычислений безопасности 14x для шифрования IPsec при сравнении с конкурентами, обеспечивая необходимую скорость, масштаб и доступность, необходимые организациям при переходе на облачную среду.



Благодаря 60% зашифрованного трафика, содержащего вредоносные программы, эффективность проверки SSL стала критически важной для надлежащей защиты сети. FortiGate 1800F предлагает наивысшую в отрасли производительность проверки SSL с рейтингом вычислений безопасности 20x, а также поддержку новейшего отраслевого стандарта TLS 1.3 для устранения «слепых зон» сети, обеспечивая полную видимость открытого текста и зашифрованных сетевых потоков.



Традиционные программные решения для обеспечения безопасности имеют низкую производительность и большую задержку, что увеличивает время обслуживания и ухудшает качество обслуживания пользователей. Функция виртуального расширения локальной сети (VXLAN). FortiGate 1800F обеспечивает масштабируемую, адаптируемую внутреннюю сегментацию и сверхбыструю связь между чрезвычайно масштабируемыми сервисами, такими как вычисления, хранилища и приложения, которые размещаются на физических и виртуальных платформах. Это позволяет организациям, использующим архитектуру виртуальных сервисов с высокой степенью масштабируемости, запускать сервисы и приложения наиболее гибким способом для повышения производительности и возможностей получения прибыли.



Организации часто переводят свои исследования на моделирование ИИ и машинного обучения, чтобы быстрее обнаруживать свои цели. Например, фармацевтические препараты могут измерять эффективность новых лекарств или разрабатывать лекарства быстрее с меньшими рисками и, возможно, с меньшими затратами. Моделирование AI / ML требует передачи огромных наборов данных (например, файлов объемом 1 ТБ), называемых потоком слонов, которые современные центры обработки данных изо всех сил пытаются обеспечить безопасной передачей, что приводит к замедлению исследований и сотрудничества. Производительные возможности FortiGate 1800F позволяют исследовательским организациям выполнять анализ больших данных и обработку на естественном языке с беспрецедентной скоростью, когда один поток слонов может достигать скорости передачи в 40 Гбит / с. Не менее важно и то, что с NGFW FortiGate 1800F эти потоки защищены высокопроизводительным шифрованием для обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям.

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