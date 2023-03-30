Cisco придбала стартап у сфері хмарної безпеки Lightspin

30 марта 2023 г., 13:21

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Cisco Systems повідомила про купівлю Lightspin Technologies, стартапа, який допомагає підприємствам знаходити та розуміти вразливості в їхній хмарній інфраструктурі.





«Команда Lightspin має великий технічний досвід у сфері хмарної безпеки, розробки продуктів та продуктів безпеки SaaS, - йдеться у заяві Віджоя Панде (Vijoy Pandey), старшого віце-президента Cisco. - Досвід команди в підтримці DevOps і DevSecOps за допомогою контексту та інструментів прискорить нашу здатність надавати рішення і підтримку, необхідні для визначення пріоритетів і усунення вразливостей».





Lightspin заснована лише у 2020 р. у Тель-Авіві. Вона розробляє платформу, яка може автоматично сканувати хмарні середовища на наявність небезпечних налаштувань конфігурації, вразливого коду та інших ризиків.





Багато інструментів кібербезпеки вимагають від компаній встановлення програмного забезпечення, яке називається агентом, у хмарних середовищах. Lightspin не вимагає завантаження агента, що спрощує розгортання.





Платформа стартапу не лише виявляє вразливості, але й пояснює їх. Поруч з кожною знайденою проблемою безпеки платформа відображає пов'язаний з нею шлях атаки.





Cisco планує інтегрувати Lightspin до свого підрозділу ET&I, який відповідає за вивчення ідей нових продуктів у таких сегментах, як ринок кібербезпеки.





Ця технологія потенційно може доповнити Panoptica, розроблену ET&I для можливості виявляти вразливості в хмарних середовищах компаній і визначати їх пріоритетність за ступенем серйозності.





Lightspin - другий стартап у сфері кібербезпеки, який Cisco придбала з лютого. Першій - Valtix, який розробляє брандмауери.

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