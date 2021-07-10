Финальный зачет BEST CIO 2020

30 июня в Театре на Подоле состоялась торжественная церемония награждения участников Тринадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2020. В этом материале мы познакомим вас с победителями и финалистами проекта.
ЭНЕРГЕТИКА
ЭНЕРГЕТИКА
победитель
Дмитрий Осыка
ДТЭК
Возраст 40 лет
На текущей должности с 2016 г.
Персонал предприятия свыше 10000 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.
ИТ-сотрудников свыше 500 чел.
Дмитрий — CIO крупнейшей энергетической компании Украины. Среди его заслуг в 2020 г.:
- в сжатые сроки осуществлен перевод на постоянный удаленный режим более 7 тыс. пользователей;
- открыто и обеспечено ИТ-инфраструктурой 67 новых центров обслуживания клиентов для YASNO;
- разработана, утверждена и начата реализация новой Стратегии развития ИТ;
- стартовало тиражирование корпоративного шаблона SAP ERP/S4HANA и его внедрение на холдинге ДТЭК Нефтегаз, продолжено внедрение биллинга на базе SAP ISU/CRM в Днепровском регионе, введена в опытно-промышленную эксплуатацию новая трейдинговая ETRM-система;
- начато внедрение новой модели управления данными для перехода к Data Driven Decision Making;
- продолжена модернизация серверной инфраструктуры, подключено 130 площадок и построено более 300 каналов связи;
- запущено четыре направления по цифровой трансформации ДТЭК (месторождение, закупки, офис и проекты цифровой аналитики).
Внедрение цифровых технологий в 2020 г. позволило компании добиться экономического эффекта в размере более 320 млн грн.
ЭНЕРГЕТИКА
финалист
Олег Килюх
ОП «Ривненская АЭС»
Возраст 52 года
На текущей должности с 2015 г.
Персонал предприятия 5000-9999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 50-99 чел.
Под руководством Олега в прошлом году:
-
обеспечен удаленный доступ пользователей к ресурсам информационной системы ОП РАЭС;
-
выполнялась разработка ряда новых программных комплексов по автоматизации производственных процессов;
-
компания приняла участие в реализации проекта международной технической помощи по усовершенствованию кибербезопасности (реализуется в «Энергоатоме» при поддержке правительства Норвегии);
-
ОП РАЭС выступила «пилотной» зоной в реализации корпоративной системы документооборота в «Энергоатоме».
ЭНЕРГЕТИКА
финалист
Богдан Карбань
Укргидроэнерго
Возраст 44 года
На текущей должности с 2017 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 50-99 чел.
Главные проекты Богдана:
-
реорганизация ЦОД — внедрение средств виртуализации позволило оперативно реагировать на поддержку изменений и развития средств автоматизации бизнес-процессов;
-
внедрение технологий удаленного рабочего стола — дало возможность поддержать удаленную работу сотрудников;
-
автоматизация практически всех бизнес-процессов, внедрение механизмов электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП);
-
разработка и внедрение комплекса систем для автоматизации работы компании в условиях работы на новом рынке электроэнергии.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
победитель
Василий Ажимов
ДТЭК
Возраст 38 лет
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.
Главные вызовы, стоявшие перед Василием Ажимовым в прошлом году:
- Оперативный переход компании на онлайн-режим работы. В связи с новыми условиями, с которыми все столкнулись в 2020 году, в Terrasoft выполнили быстрый переход на удаленную работу всех сотрудников. Для этого было внедрено гибридное облако и новые инструменты для конференцсвязи, налажено взаимодействие со всеми контрагентами посредством СЭД и других специализированных сервисов, создана платформа для аналитики с BI-функциональностью. Эти изменения позволили каждому сотруднику работать удаленно с доступом ко всем необходимым рабочим инструментам 24/7.
- Усиление защиты ИТ-инфраструктуры. Были существенно улучшены и адаптированы к новым реалиям сценарии Business Continuity Plan и Disaster Recovery Plan. ИТ-команда внедрила дополнительные технологии для обеспечения безопасности: запустила многофакторную аутентификацию и решение NGFW, разработала Hardening Guides. Благодаря выполненным шагам компания успешно прошла аудиты ISO9001, ISO27001 и SOC 2.
- Оптимизация внутренних процессов. Были доработаны и запущены обновленные регламенты и SLA-метрики для работы ИТ-команды, автоматизированы процессы обработки обращений на собственной платформе Creatio, проведен аудит корпоративных сервисов, внедрен WDS для ускорения развертывания клиентского ПО. Также в режиме локдауна удалось быстро перестроить процессы работы с поставщиками и подрядчиками, чтобы обеспечить бесперебойные поставки ПО, услуг, сервисов и оборудования. Был модернизирован материальный учет техники и проведена инвентаризация, оптимизировано количество провайдеров.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
финалист
Павел Гулидов
SQUAD
Возраст 35 лет
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.
Важные проекты, реализованные под руководством Павла в 2020 г.:
-
оптимизация инфраструктуры под новые карантинные реалии с упором на решения, позволяющие добиться максимального баланса между безопасностью и удобством удаленной работы;
-
внедрение новой системы Service Desk, которая позволила автоматизировать обработку запросов от пользователей, чем сократила общую нагрузку на команды поддержки и ускорила время обработки запросов;
-
развитие систем мониторинга и прогнозирования.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
финалист
Юрий Чупилка
Luxoft
Возраст 34 года
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.
В 2020 г. Юрий активно занимался вопросами:
-
перехода на модель удаленной работы в украинских локациях (когда дистанционно или комбинированно работают от 10% до 30% сотрудников);
-
вовлеченности локального ИТ-департамента в глобальные интеграционные проекты.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
победитель
Павел Цимбал
BERTA group
Возраст 47 лет
На текущей должности с 2018 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.
В прошлом году под управлением Павла:
-
начато внедрение Creatio от Terrasoft для 150 брендов;
-
реализован проект Мобильная аппликация;
-
введен автоматический расчет ЗП согласно учета рабочего времени;
-
открыто 52 магазина;
-
выполнен проект по созданию В2В-портала;
-
создано приложение для автоматизации работы магазина (его функции: прием товара, сканирование полок, проверка цен, списание и пр.);
-
построена BI-система с интеграцией в AD и ролевой моделью для доступа.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
финалист
Андрей Ищенко
СТВ групп
Возраст 43 года
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.
Главные приоритеты Андрея: ценность ИТ для бизнеса, повышение уровня квалификации команды и выстраивание коммуникаций (внутри команды и с заказчиками услуг). В прошлом году CIO активно занимался такими проектами:
- электронный документооборот;
- BI-система финансистов;
- автоматизация 3PL-склада;
- автоматизация службы безопасности;
- портал для производителя;
- составление плана и устранение замечаний по результатам проведенного стороннегоаудита (уже сделано более 60%);
- обеспечение удаленных локаций каналами связи.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
финалист
Дмитрий Фомин
AVTEK
Возраст 47 лет
На текущей должности с 2018 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
200-499 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.
В прошлом году Дмитрий руководил реализацией ряда важнейших для бизнеса проектов:
-
Для расширения каналов сбыта бизнеса, специализирующегося на оптовой продаже автозапчастей, была оперативно создана функциональность розничных продаж (https://atp.com.ua), выполнена интеграция учетной системы с маркетплейсом prom.ua.
-
Для бизнеса, специализирующегося на продаже грузовой и пассажирской автотехники, выполнена модернизация CRM с более глубокой интеграцией с учетной системой, что упростило и сделало более эффективным труд менеджеров по продажам.
- Перемещение склада 5 000 кв. м из дальнего пригорода в Киев с целью оптимизации логистических процессов и сокращения времени доставки товаров клиентам.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
победитель
Вячеслав Шевчук
БРСМ-Нафта
Возраст 41 год
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.
Под руководством CIO в прошлом году осуществлены:
-
С нуля создана программа лояльности, что в разы увеличило развитие активностей маркетинга и коммуникаций с клиентами. Были созданы различные виды акций, стало возможным управление оттоком покупателей. Аналитика данных программы лояльности помогла компании лучше понять своего клиента. Команда интегрировала программу лояльности с сервисами таксопарков и автоклубов, а также реализовала интеграцию с ФК Шахтер.
-
Разработано приложение Smart Oil для управления продажей нефтепродуктов и сопутствующих товаров на АЗК. Сделана интеграция с инфраструктурой IoT.
-
Реализовано новое мобильное приложение программы лояльности BRSM Plus.
-
Разработана платформа электронных топливных карт (ЭТК), осуществлена интеграция с первым партнером E-Talon. Стала доступна возможность покупки топлива БРСМ-Нафта онлайн-клиентами B2C. Ежедневно данным сервисом пользуется 2000 клиентов по всей стране.
-
Построен сервис отчетности Smart Reports для директоров и персонала АЗК, который в разы ускоряет доступ к информации.
-
Запущено решение Next Generation Firewall и IPS для контроля периметра сети.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
финалист
Дмитрий Сергиенко
Люксоптика
Возраст 39 лет
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.
В 2020 г. Сергей сосредоточил свои силы на следующих проектах:
-
внедрение системы мотивации розничного персонала (как результат — увеличение товарооборота розницы на 10-12%);
-
оптимизация логистики (сокращение lead time в 4 раза);
-
запуск online-примерки очков на сайте luxoptica.ua;
-
консолидация всех веб-проектов на собственных ресурсах (сокращение операционных затрат);
-
оптимизация стандарта ИТ-магазинов и переход на тонкие клиенты (сокращение стоимости открытия магазина в 2 раза);
-
запуск нового Service Desk (перезапуск для ИТ, добавление новых бизнес-десков: АХО, Логистика, Производство, Коммерческий департамент и пр.);
-
поглощение оптового бизнеса и его полный перевод на ИТ-системы холдинга.
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
финалист
Александр Овчинников
goodwine
Возраст 39 лет
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
500-999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.
Для Александра прошлый год был годом с самым большим количеством проектов и изменений. Под руководством CIO:
-
запущены два мобильных е-commerce-приложения для Личного помощника goodwine и направления натуральных вин Sabotage;
-
построили первую версию аналитического хранилища данных и отчетности;
-
перешли на электронный и коммерческий документооборот с партнерами, подрядчиками и провайдерами;
-
разработали кассу самообслуживания с отказом от физического РРО;
-
написали приложение для обработки и сборки заказов покупателей из мобильного приложения goodwine;
-
реализовали пилот проекта "Электронные ценники";
-
оптимизировали процессы Service Desk и SDLC, перешли на единый стек технологий Attlasian (Jira, SD, Confluence, Bitbucket);
-
запустили проектный офис и программу роста для BA в роли PM+BA;
-
внедрили PIM — продуктовый каталог, единый источник информации о товарах.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
победитель
Александр Войналович
Астарта-Киев
Возраст 48 лет
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 50-99 чел.
Для «Астарта-Киев» в 2020 г. было важно сохранить темпы посевной и последующего сбора урожая, не допустить влияния измененных климатических условий на объемы переработки собранных культур. Это комплексная задача, где роль ИТ является одной из ключевых. Благодаря усилиям CIO, холдингу удалось:
-
автоматизировать ключевые процессы в производственной логистике;
-
стартовать внедрение системы автоматизации технического обслуживания и ремонтов производственных линий;
-
провести масштабное обновление технической инфраструктуры в агрокомпаниях;
-
внедрить первый этап электронного документооборота (автоматизацию договоров);
-
внедрить автоматизированные систем управления персоналом (KPI, обучение+геймификация, адаптация, рекрутинг);
-
перейти от статической отчетности к полномасштабной системе бизнес-аналитики в режиме реального времени;
-
усилить сектор кибербезопасности, организовать самостоятельное регулярное проведение аудита и тестов на проникновение.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
финалист
Михаил Иванов
Cygnet
Возраст 34 года
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
200-499 чел.
ИТ-сотрудников 5-9 чел.
Под контролем CIO были реализованы:
-
внедрение системы управления электронным контентом M-Files;
-
внедрение CRM-системы Terrasoft Creatio;
-
проект учета земельного банка компании;
-
внедрение системы мониторинга ИТ-инфраструктуры;
-
внедрение DLP и реализация требованиям GDPR;
-
внедрение BCP-планов;
-
проект автоматизации процессов взвешивания на сахарном заводе и элеваторах компании.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
финалист
Виталий Шарафан
Мироновская птицефабрика
Возраст 37 лет
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
100-199 чел.
ИТ-сотрудников 5-9 чел.
В прошедшем году CIO активно занимался проектами обновления системы управления производством, оптимизацией процессов, заменой импортного оборудования на украинское, а также переходом на арендуемую технику и VDI.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
победитель
Виктор Шпетный
Олимп
Возраст 42 года
На текущей должности с 2017 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.
В 2020 г. CIO успешно справился со следующими вызовами:
-
оптимизация бизнес-процессов в документообороте, переход на внешние системы EDI по обмену документами (сокращение бумажных расходов);
-
анализ и отчетность на базе Power BI;
сокращение логистических расходов.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
финалист
Александр
Мошоровский
Biola
Возраст 32 года
На текущей должности с 2016 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
500-999 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.
Под руководством CIO в прошлом году реализованы:
-
проект «Отказ от Excel», состоящий в переносе всех расчетов, используемых таблиц и формул в ERP;
-
внедрение DLP-системы — был запущен пилотный проект, который уже дал свои результаты, в 2021 г. ожидается завершение;
-
модернизация всей серверной инфраструктуры, частичная модернизация ПК и оргтехники.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
финалист
Андрей Токарев
Сеть ресторанов
«Пузата Хата»
Возраст 48 лет
На текущей должности с 2015 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
200-499 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.
Андрей был активным участником процесса перестройки работы компании на формат торговли «на вынос и доставку». В первом полугодии 2020 г. была создан полностью функциональный сайт (puzatahata.ua), разработан и внедрен автоматический облачный HUB (обмены между конвенциональными местами работы менеджеров и новой системой, а также полного взаимодействия с внешними системами Доставки и Платежей).
Все задачи выполнялись при непосредственном участии специалистов ИТ-отдела «Пузатой Хаты», включая написание ТЗ внешним подрядчикам, приемку, запуск и обучение, поддержку функционирования данной подсистемы.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
победитель
Игорь Бондаренко
Министерство внутренних дел Украины
Возраст 42 года
На текущей должности с 2018 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел..
ИТ-сотрудников 50-99 чел.
Одним из главных вызовов, которые Игорю и его департаменту удалось успешно преодолеть в 2020 г., является запуск приложения «Дій вдома». Также в прошлом году полноценно заработала система фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. И, наконец, проект, который удалось реализовать и довести до финального этапа, касается верификации данных о физических лицах, обрабатываемых в некоторых национальных электронных информационных ресурсах.
Как рассказал CIO, такой работы до этого в государстве еще никто проводил. Задача состояла в утверждении методологии верификации данных о физических лицах, проведении верификации и, по ее результатам, предоставлении владельцам (распорядителям, держателям) национальных электронных информационных ресурсов информации о выявленных в процессе верификации разногласиях. Цель этой инициативы — внедрение электронного сервиса идентификации физических лиц средствами единой информационной системы Министерства внутренних дел.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
финалист
Александр Клинг
Национальная полиция
Украины
Возраст 39 лет
На текущей должности с 2017 г.
Персонал предприятия свыше 10000 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
свыше 5000 чел.
ИТ-сотрудников свыше 500 чел.
Под руководством CIO в прошлом году выполнены:
-
интеграция с Мобильным приложением My Pol;
-
реализация системы «Гарпун», которая имеет в арсенале более 3500 аналитических камер и принимает около 650 записей в секунду;
-
построение решения «Цифровое Служебное задание», демонстрирующее правоохранителям очередь и всю историю выполнения задач, которые поступают им непосредственно на планшет;
-
реализация решения «Цифровой участок», структурирующей информацию обо всех видах правонарушений и базы чувствительных данных на отдельном взятом участке.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
финалист
Тимур Корытный
Укроборонпром
Возраст 43 года
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия свыше 10000 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
свыше 5000 чел.
ИТ-сотрудников свыше 500 чел.
Главные вызовы, с которыми столкнулся Тимур в прошлом году:
-
традиционное для госструктур отсутствие фокуса на ИТ и ресурсов на цифровизацию;
-
многозадачность с учетом состояния ИТ-функции на предприятиях;
-
отсутствие ИТ-сообщества и традиционная закрытость жизненного цикла предприятий, что оставляет мало места для современных технологий и функциональной кооперации.
В 2020 CIO принимал участие в следующих инициативах:
-
реализация модулей централизованного управления активами и имуществом;
-
создание паспорта предприятия и других корпоративных систем, направленных на прозрачное и эффективное управление;
-
развитие ИТ-сообщества Концерна для улучшения совместной работы, использование имеющейся экспертизы.
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
победитель
Роман Онищенко
Кредобанк
Возраст 43 года
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 100-199 чел.
Роман возглавляет Департамент цифровизации банка. Это название отображает его фокус: стать ближе к бизнесу и сделать его максимально цифровым и эффективным. Ключевые приоритеты CIO: отказ от унаследованных систем, развитие SCRUM и миграция в DecSecOps по ключевым бизнес-продуктам, а также дорога в облака (в 2020 г. был сделан первый продукт изначально под облачную модель).
Как отмечает CIO, COVID принес ИТ и бизнесу возможность принудительной трансформации. В компании начали делать многое из того, что до этого откладывалось. Под его руководством были реализованы:
-
проект автоматизации в направлении кредитных решений, переход на микросервисную архитектуру по части решений, обновление части фронтовых систем;
-
построение новой модели сотрудничества с вендорами: обеспечено проведение мультивендорных тендеров, которое принесло десятки миллионов гривен экономии;
-
внедрен учет активов на CMDB Manage engine SD+.
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
финалист
Алексей Егоров
МЕГАБАНК
Возраст 44 года
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 50-99 чел.
Важные проекты 2020 г.:
-
запуск новой процессинговой системы;
-
реализация мобильного банкинга для необанка;
-
разработка фронт-офисной системы;
-
вывод из эксплуатации ряд устаревших и дорогостоящих систем;
-
создание новых систем, оптимизирующих процесс обслуживания клиентов.
ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР
финалист
Григорий Лисничий
Moneyveo.UA
Возраст 30 лет
На текущей должности с 2017 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
500-999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.
Под руководством Григория были успешно выполнены:
- Запуск бизнеса во Вьетнаме. ИТ-подразделение в полностью удаленном режиме с закрытыми границами запустило виртуальную инфраструктуру для бизнеса во Вьетнаме.
- Запуск стека Сompliance-проектов, которые стартовали со сменой регулятора. Первыми запустили полностью автоматический обмен электронной отчетностью с регулятором, а также первыми запустили весь стек технологий удаленной идентификации и верификации.
- Развитие HRMS- и LMS-системы для группы компаний, что позволило оцифровать и прозрачно управлять полным циклом HR-процессов начиная от Onboarding, заканчивая обучением и развитием сотрудника в оффлайн- и онлайн-форматах.
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