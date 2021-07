Главная » Статьи Финальный зачет BEST CIO 2020 Автор – КО , 9 июля +11

голос Tweet 30 июня в Театре на Подоле состоялась торжественная церемония награждения участников Тринадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2020. В этом материале мы познакомим вас с победителями и финалистами проекта. ЭНЕРГЕТИКА ЭНЕРГЕТИКА победитель Дмитрий Осыка ДТЭК Возраст 40 лет

На текущей должности с 2016 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников свыше 500 чел. Дмитрий — CIO крупнейшей энергетической компании Украины. Среди его заслуг в 2020 г.: в сжатые сроки осуществлен перевод на постоянный удаленный режим более 7 тыс. пользователей;

открыто и обеспечено ИТ-инфраструктурой 67 новых центров обслуживания клиентов для YASNO;

разработана, утверждена и начата реализация новой Стратегии развития ИТ;

стартовало тиражирование корпоративного шаблона SAP ERP/S4HANA и его внедрение на холдинге ДТЭК Нефтегаз, продолжено внедрение биллинга на базе SAP ISU/CRM в Днепровском регионе, введена в опытно-промышленную эксплуатацию новая трейдинговая ETRM-система;

начато внедрение новой модели управления данными для перехода к Data Driven Decision Making;

продолжена модернизация серверной инфраструктуры, подключено 130 площадок и построено более 300 каналов связи;

запущено четыре направления по цифровой трансформации ДТЭК (месторождение, закупки, офис и проекты цифровой аналитики). Внедрение цифровых технологий в 2020 г. позволило компании добиться экономического эффекта в размере более 320 млн грн. ЭНЕРГЕТИКА финалист Олег Килюх ОП «Ривненская АЭС» Возраст 52 года

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия 5000-9999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 50-99 чел. Под руководством Олега в прошлом году: обеспечен удаленный доступ пользователей к ресурсам информационной системы ОП РАЭС;

выполнялась разработка ряда новых программных комплексов по автоматизации производственных процессов;

компания приняла участие в реализации проекта международной технической помощи по усовершенствованию кибербезопасности (реализуется в «Энергоатоме» при поддержке правительства Норвегии);

ОП РАЭС выступила «пилотной» зоной в реализации корпоративной системы документооборота в «Энергоатоме». ЭНЕРГЕТИКА финалист Богдан Карбань Укргидроэнерго Возраст 44 года

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 50-99 чел. Главные проекты Богдана: реорганизация ЦОД — внедрение средств виртуализации позволило оперативно реагировать на поддержку изменений и развития средств автоматизации бизнес-процессов;

внедрение технологий удаленного рабочего стола — дало возможность поддержать удаленную работу сотрудников;

автоматизация практически всех бизнес-процессов, внедрение механизмов электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП);

разработка и внедрение комплекса систем для автоматизации работы компании в условиях работы на новом рынке электроэнергии. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ победитель Василий Ажимов ДТЭК Возраст 38 лет

На текущей должности с 2020 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Главные вызовы, стоявшие перед Василием Ажимовым в прошлом году: Оперативный переход компании на онлайн-режим работы. В связи с новыми условиями, с которыми все столкнулись в 2020 году, в Terrasoft выполнили быстрый переход на удаленную работу всех сотрудников. Для этого было внедрено гибридное облако и новые инструменты для конференцсвязи, налажено взаимодействие со всеми контрагентами посредством СЭД и других специализированных сервисов, создана платформа для аналитики с BI-функциональностью. Эти изменения позволили каждому сотруднику работать удаленно с доступом ко всем необходимым рабочим инструментам 24/7.

Усиление защиты ИТ-инфраструктуры. Были существенно улучшены и адаптированы к новым реалиям сценарии Business Continuity Plan и Disaster Recovery Plan. ИТ-команда внедрила дополнительные технологии для обеспечения безопасности: запустила многофакторную аутентификацию и решение NGFW, разработала Hardening Guides. Благодаря выполненным шагам компания успешно прошла аудиты ISO9001, ISO27001 и SOC 2.

Оптимизация внутренних процессов. Были доработаны и запущены обновленные регламенты и SLA-метрики для работы ИТ-команды, автоматизированы процессы обработки обращений на собственной платформе Creatio, проведен аудит корпоративных сервисов, внедрен WDS для ускорения развертывания клиентского ПО. Также в режиме локдауна удалось быстро перестроить процессы работы с поставщиками и подрядчиками, чтобы обеспечить бесперебойные поставки ПО, услуг, сервисов и оборудования. Был модернизирован материальный учет техники и проведена инвентаризация, оптимизировано количество провайдеров. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ финалист Павел Гулидов SQUAD Возраст 35 лет

На текущей должности с 2020 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Важные проекты, реализованные под руководством Павла в 2020 г.: оптимизация инфраструктуры под новые карантинные реалии с упором на решения, позволяющие добиться максимального баланса между безопасностью и удобством удаленной работы;

внедрение новой системы Service Desk, которая позволила автоматизировать обработку запросов от пользователей, чем сократила общую нагрузку на команды поддержки и ускорила время обработки запросов;

развитие систем мониторинга и прогнозирования. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ финалист Юрий Чупилка Luxoft Возраст 34 года

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. В 2020 г. Юрий активно занимался вопросами: перехода на модель удаленной работы в украинских локациях (когда дистанционно или комбинированно работают от 10% до 30% сотрудников);

вовлеченности локального ИТ-департамента в глобальные интеграционные проекты. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ победитель Павел Цимбал BERTA group Возраст 47 лет

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. В прошлом году под управлением Павла: начато внедрение Creatio от Terrasoft для 150 брендов;

реализован проект Мобильная аппликация;

введен автоматический расчет ЗП согласно учета рабочего времени;

открыто 52 магазина;

выполнен проект по созданию В2В-портала;

создано приложение для автоматизации работы магазина (его функции: прием товара, сканирование полок, проверка цен, списание и пр.);

построена BI-система с интеграцией в AD и ролевой моделью для доступа. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ финалист Андрей Ищенко СТВ групп Возраст 43 года

На текущей должности с 2020 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. Главные приоритеты Андрея: ценность ИТ для бизнеса, повышение уровня квалификации команды и выстраивание коммуникаций (внутри команды и с заказчиками услуг). В прошлом году CIO активно занимался такими проектами: электронный документооборот;

BI-система финансистов;

автоматизация 3PL-склада;

автоматизация службы безопасности;

портал для производителя;

составление плана и устранение замечаний по результатам проведенного стороннегоаудита (уже сделано более 60%);

обеспечение удаленных локаций каналами связи. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ финалист Дмитрий Фомин AVTEK Возраст 47 лет

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. В прошлом году Дмитрий руководил реализацией ряда важнейших для бизнеса проектов: Для расширения каналов сбыта бизнеса, специализирующегося на оптовой продаже автозапчастей, была оперативно создана функциональность розничных продаж (https://atp.com.ua), выполнена интеграция учетной системы с маркетплейсом prom.ua.

Для бизнеса, специализирующегося на продаже грузовой и пассажирской автотехники, выполнена модернизация CRM с более глубокой интеграцией с учетной системой, что упростило и сделало более эффективным труд менеджеров по продажам.

Перемещение склада 5 000 кв. м из дальнего пригорода в Киев с целью оптимизации логистических процессов и сокращения времени доставки товаров клиентам. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ победитель Вячеслав Шевчук БРСМ-Нафта Возраст 41 год

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. Под руководством CIO в прошлом году осуществлены: С нуля создана программа лояльности, что в разы увеличило развитие активностей маркетинга и коммуникаций с клиентами. Были созданы различные виды акций, стало возможным управление оттоком покупателей. Аналитика данных программы лояльности помогла компании лучше понять своего клиента. Команда интегрировала программу лояльности с сервисами таксопарков и автоклубов, а также реализовала интеграцию с ФК Шахтер.

Разработано приложение Smart Oil для управления продажей нефтепродуктов и сопутствующих товаров на АЗК. Сделана интеграция с инфраструктурой IoT.

Реализовано новое мобильное приложение программы лояльности BRSM Plus.

Разработана платформа электронных топливных карт (ЭТК), осуществлена интеграция с первым партнером E-Talon. Стала доступна возможность покупки топлива БРСМ-Нафта онлайн-клиентами B2C. Ежедневно данным сервисом пользуется 2000 клиентов по всей стране.

Построен сервис отчетности Smart Reports для директоров и персонала АЗК, который в разы ускоряет доступ к информации.

Запущено решение Next Generation Firewall и IPS для контроля периметра сети. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ финалист Дмитрий Сергиенко Люксоптика Возраст 39 лет

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. В 2020 г. Сергей сосредоточил свои силы на следующих проектах: внедрение системы мотивации розничного персонала (как результат — увеличение товарооборота розницы на 10-12%);

оптимизация логистики (сокращение lead time в 4 раза);

запуск online-примерки очков на сайте luxoptica.ua;

консолидация всех веб-проектов на собственных ресурсах (сокращение операционных затрат);

оптимизация стандарта ИТ-магазинов и переход на тонкие клиенты (сокращение стоимости открытия магазина в 2 раза);

запуск нового Service Desk (перезапуск для ИТ, добавление новых бизнес-десков: АХО, Логистика, Производство, Коммерческий департамент и пр.);

поглощение оптового бизнеса и его полный перевод на ИТ-системы холдинга. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ финалист Александр Овчинников goodwine Возраст 39 лет

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. Для Александра прошлый год был годом с самым большим количеством проектов и изменений. Под руководством CIO: запущены два мобильных е-commerce-приложения для Личного помощника goodwine и направления натуральных вин Sabotage;

построили первую версию аналитического хранилища данных и отчетности;

перешли на электронный и коммерческий документооборот с партнерами, подрядчиками и провайдерами;

разработали кассу самообслуживания с отказом от физического РРО;

написали приложение для обработки и сборки заказов покупателей из мобильного приложения goodwine;

реализовали пилот проекта "Электронные ценники";

оптимизировали процессы Service Desk и SDLC, перешли на единый стек технологий Attlasian (Jira, SD, Confluence, Bitbucket);

запустили проектный офис и программу роста для BA в роли PM+BA;

внедрили PIM — продуктовый каталог, единый источник информации о товарах. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС победитель Александр Войналович Астарта-Киев Возраст 48 лет

На текущей должности с 2020 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 50-99 чел. Для «Астарта-Киев» в 2020 г. было важно сохранить темпы посевной и последующего сбора урожая, не допустить влияния измененных климатических условий на объемы переработки собранных культур. Это комплексная задача, где роль ИТ является одной из ключевых. Благодаря усилиям CIO, холдингу удалось: автоматизировать ключевые процессы в производственной логистике;

стартовать внедрение системы автоматизации технического обслуживания и ремонтов производственных линий;

провести масштабное обновление технической инфраструктуры в агрокомпаниях;

внедрить первый этап электронного документооборота (автоматизацию договоров);

внедрить автоматизированные систем управления персоналом (KPI, обучение+геймификация, адаптация, рекрутинг);

перейти от статической отчетности к полномасштабной системе бизнес-аналитики в режиме реального времени;

усилить сектор кибербезопасности, организовать самостоятельное регулярное проведение аудита и тестов на проникновение. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС финалист Михаил Иванов Cygnet Возраст 34 года

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

200-499 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел. Под контролем CIO были реализованы: внедрение системы управления электронным контентом M-Files;

внедрение CRM-системы Terrasoft Creatio;

проект учета земельного банка компании;

внедрение системы мониторинга ИТ-инфраструктуры;

внедрение DLP и реализация требованиям GDPR;

внедрение BCP-планов;

проект автоматизации процессов взвешивания на сахарном заводе и элеваторах компании. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС финалист Виталий Шарафан Мироновская птицефабрика Возраст 37 лет

На текущей должности с 2020 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

100-199 чел.

ИТ-сотрудников 5-9 чел. В прошедшем году CIO активно занимался проектами обновления системы управления производством, оптимизацией процессов, заменой импортного оборудования на украинское, а также переходом на арендуемую технику и VDI. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ победитель Виктор Шпетный Олимп Возраст 42 года

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. В 2020 г. CIO успешно справился со следующими вызовами: оптимизация бизнес-процессов в документообороте, переход на внешние системы EDI по обмену документами (сокращение бумажных расходов);

анализ и отчетность на базе Power BI; сокращение логистических расходов. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ финалист Александр

Мошоровский Biola Возраст 32 года

На текущей должности с 2016 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

500-999 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Под руководством CIO в прошлом году реализованы: проект «Отказ от Excel», состоящий в переносе всех расчетов, используемых таблиц и формул в ERP;

внедрение DLP-системы — был запущен пилотный проект, который уже дал свои результаты, в 2021 г. ожидается завершение;

модернизация всей серверной инфраструктуры, частичная модернизация ПК и оргтехники. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ финалист Андрей Токарев Сеть ресторанов

«Пузата Хата» Возраст 48 лет

На текущей должности с 2015 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

200-499 чел.

ИТ-сотрудников 10-19 чел. Андрей был активным участником процесса перестройки работы компании на формат торговли «на вынос и доставку». В первом полугодии 2020 г. была создан полностью функциональный сайт (puzatahata.ua), разработан и внедрен автоматический облачный HUB (обмены между конвенциональными местами работы менеджеров и новой системой, а также полного взаимодействия с внешними системами Доставки и Платежей). Все задачи выполнялись при непосредственном участии специалистов ИТ-отдела «Пузатой Хаты», включая написание ТЗ внешним подрядчикам, приемку, запуск и обучение, поддержку функционирования данной подсистемы. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ победитель Игорь Бондаренко Министерство внутренних дел Украины Возраст 42 года

На текущей должности с 2018 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел..

ИТ-сотрудников 50-99 чел. Одним из главных вызовов, которые Игорю и его департаменту удалось успешно преодолеть в 2020 г., является запуск приложения «Дій вдома». Также в прошлом году полноценно заработала система фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. И, наконец, проект, который удалось реализовать и довести до финального этапа, касается верификации данных о физических лицах, обрабатываемых в некоторых национальных электронных информационных ресурсах. Как рассказал CIO, такой работы до этого в государстве еще никто проводил. Задача состояла в утверждении методологии верификации данных о физических лицах, проведении верификации и, по ее результатам, предоставлении владельцам (распорядителям, держателям) национальных электронных информационных ресурсов информации о выявленных в процессе верификации разногласиях. Цель этой инициативы — внедрение электронного сервиса идентификации физических лиц средствами единой информационной системы Министерства внутренних дел. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ финалист Александр Клинг Национальная полиция

Украины Возраст 39 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников свыше 500 чел. Под руководством CIO в прошлом году выполнены: интеграция с Мобильным приложением My Pol;

реализация системы «Гарпун», которая имеет в арсенале более 3500 аналитических камер и принимает около 650 записей в секунду;

построение решения «Цифровое Служебное задание», демонстрирующее правоохранителям очередь и всю историю выполнения задач, которые поступают им непосредственно на планшет;

реализация решения «Цифровой участок», структурирующей информацию обо всех видах правонарушений и базы чувствительных данных на отдельном взятом участке. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ финалист Тимур Корытный Укроборонпром Возраст 43 года

На текущей должности с 2020 г.

Персонал предприятия свыше 10000 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

свыше 5000 чел.

ИТ-сотрудников свыше 500 чел. Главные вызовы, с которыми столкнулся Тимур в прошлом году: традиционное для госструктур отсутствие фокуса на ИТ и ресурсов на цифровизацию;

многозадачность с учетом состояния ИТ-функции на предприятиях;

отсутствие ИТ-сообщества и традиционная закрытость жизненного цикла предприятий, что оставляет мало места для современных технологий и функциональной кооперации. В 2020 CIO принимал участие в следующих инициативах: реализация модулей централизованного управления активами и имуществом; создание паспорта предприятия и других корпоративных систем, направленных на прозрачное и эффективное управление; развитие ИТ-сообщества Концерна для улучшения совместной работы, использование имеющейся экспертизы. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР победитель Роман Онищенко Кредобанк Возраст 43 года

На текущей должности с 2020 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 100-199 чел. Роман возглавляет Департамент цифровизации банка. Это название отображает его фокус: стать ближе к бизнесу и сделать его максимально цифровым и эффективным. Ключевые приоритеты CIO: отказ от унаследованных систем, развитие SCRUM и миграция в DecSecOps по ключевым бизнес-продуктам, а также дорога в облака (в 2020 г. был сделан первый продукт изначально под облачную модель). Как отмечает CIO, COVID принес ИТ и бизнесу возможность принудительной трансформации. В компании начали делать многое из того, что до этого откладывалось. Под его руководством были реализованы: проект автоматизации в направлении кредитных решений, переход на микросервисную архитектуру по части решений, обновление части фронтовых систем;

построение новой модели сотрудничества с вендорами: обеспечено проведение мультивендорных тендеров, которое принесло десятки миллионов гривен экономии;

внедрен учет активов на CMDB Manage engine SD+. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР финалист Алексей Егоров МЕГАБАНК Возраст 44 года

На текущей должности с 2019 г.

Персонал предприятия 1000-4999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

1000-4999 чел.

ИТ-сотрудников 50-99 чел. Важные проекты 2020 г.: запуск новой процессинговой системы;

реализация мобильного банкинга для необанка;

разработка фронт-офисной системы;

вывод из эксплуатации ряд устаревших и дорогостоящих систем;

создание новых систем, оптимизирующих процесс обслуживания клиентов. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР финалист Григорий Лисничий Moneyveo.UA Возраст 30 лет

На текущей должности с 2017 г.

Персонал предприятия 500-999 чел.

Пользователей ИТ-инфраструктуры

500-999 чел.

ИТ-сотрудников 20-49 чел. Под руководством Григория были успешно выполнены: Запуск бизнеса во Вьетнаме. ИТ-подразделение в полностью удаленном режиме с закрытыми границами запустило виртуальную инфраструктуру для бизнеса во Вьетнаме.

Запуск стека Сompliance-проектов, которые стартовали со сменой регулятора. Первыми запустили полностью автоматический обмен электронной отчетностью с регулятором, а также первыми запустили весь стек технологий удаленной идентификации и верификации.

Развитие HRMS- и LMS-системы для группы компаний, что позволило оцифровать и прозрачно управлять полным циклом HR-процессов начиная от Onboarding, заканчивая обучением и развитием сотрудника в оффлайн- и онлайн-форматах. Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn! +11

