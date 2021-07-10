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Финальный зачет BEST CIO 2020

Автор – КО, 9 июля
+11
голос

30 июня в Театре на Подоле состоялась торжественная церемония награждения участников Тринадцатого Всеукраинского конкурса ИТ-директоров BEST CIO 2020. В этом материале мы познакомим вас с победителями и финалистами проекта.

ЭНЕРГЕТИКА

ЭНЕРГЕТИКА

победитель

Дмитрий Осыка

ДТЭК

Возраст 40 лет
На текущей должности с 2016 г.
Персонал предприятия свыше 10000 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры свыше 5000 чел.
ИТ-сотрудников свыше 500 чел.

Дмитрий — CIO крупнейшей энергетической компании Украины. Среди его заслуг в 2020 г.:

  • в сжатые сроки осуществлен перевод на постоянный удаленный режим более 7 тыс. пользователей;
  • открыто и обеспечено ИТ-инфраструктурой 67 новых центров обслуживания клиентов для YASNO;
  • разработана, утверждена и начата реализация новой Стратегии развития ИТ;
  • стартовало тиражирование корпоративного шаблона SAP ERP/S4HANA и его внедрение на холдинге ДТЭК Нефтегаз, продолжено внедрение биллинга на базе SAP ISU/CRM в Днепровском регионе, введена в опытно-промышленную эксплуатацию новая трейдинговая ETRM-система;
  • начато внедрение новой модели управления данными для перехода к Data Driven Decision Making;
  • продолжена модернизация серверной инфраструктуры, подключено 130 площадок и построено более 300 каналов связи;
  • запущено четыре направления по цифровой трансформации ДТЭК (месторождение, закупки, офис и проекты цифровой аналитики).

Внедрение цифровых технологий в 2020 г. позволило компании добиться экономического эффекта в размере более 320 млн грн.

ЭНЕРГЕТИКА

финалист

Олег Килюх

ОП «Ривненская АЭС»

Возраст 52 года
На текущей должности с 2015 г.
Персонал предприятия 5000-9999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 50-99 чел.

Под руководством Олега в прошлом году:

  • обеспечен удаленный доступ пользователей к ресурсам информационной системы ОП РАЭС;

  • выполнялась разработка ряда новых программных комплексов по автоматизации производственных процессов;

  • компания приняла участие в реализации проекта международной технической помощи по усовершенствованию кибербезопасности (реализуется в «Энергоатоме» при поддержке правительства Норвегии);

  • ОП РАЭС выступила «пилотной» зоной в реализации корпоративной системы документооборота в «Энергоатоме».

ЭНЕРГЕТИКА

финалист

Богдан Карбань

Укргидроэнерго

Возраст 44 года
На текущей должности с 2017 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 50-99 чел.

Главные проекты Богдана:

  • реорганизация ЦОД — внедрение средств виртуализации позволило оперативно реагировать на поддержку изменений и развития средств автоматизации бизнес-процессов;

  • внедрение технологий удаленного рабочего стола — дало возможность поддержать удаленную работу сотрудников;

  • автоматизация практически всех бизнес-процессов, внедрение механизмов электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП);

  • разработка и внедрение комплекса систем для автоматизации работы компании в условиях работы на новом рынке электроэнергии.

     

    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

     

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

победитель

Василий Ажимов

ДТЭК

Возраст 38 лет
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Главные вызовы, стоявшие перед Василием Ажимовым в прошлом году:

  • Оперативный переход компании на онлайн-режим работы. В связи с новыми условиями, с которыми все столкнулись в 2020 году, в Terrasoft выполнили быстрый переход на удаленную работу всех сотрудников. Для этого было внедрено гибридное облако и новые инструменты для конференцсвязи, налажено взаимодействие со всеми контрагентами посредством СЭД и других специализированных сервисов, создана платформа для аналитики с BI-функциональностью. Эти изменения позволили каждому сотруднику работать удаленно с доступом ко всем необходимым рабочим инструментам 24/7.
  • Усиление защиты ИТ-инфраструктуры. Были существенно улучшены и адаптированы к новым реалиям сценарии Business Continuity Plan и Disaster Recovery Plan. ИТ-команда внедрила дополнительные технологии для обеспечения безопасности: запустила многофакторную аутентификацию и решение NGFW, разработала Hardening Guides. Благодаря выполненным шагам компания успешно прошла аудиты ISO9001, ISO27001 и SOC 2.
  • Оптимизация внутренних процессов. Были доработаны и запущены обновленные регламенты и SLA-метрики для работы ИТ-команды, автоматизированы процессы обработки обращений на собственной платформе Creatio, проведен аудит корпоративных сервисов, внедрен WDS для ускорения развертывания клиентского ПО. Также в режиме локдауна удалось быстро перестроить процессы работы с поставщиками и подрядчиками, чтобы обеспечить бесперебойные поставки ПО, услуг, сервисов и оборудования. Был модернизирован материальный учет техники и проведена инвентаризация, оптимизировано количество провайдеров.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

финалист

Павел Гулидов

SQUAD

Возраст 35 лет
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Важные проекты, реализованные под руководством Павла в 2020 г.:

  • оптимизация инфраструктуры под новые карантинные реалии с упором на решения, позволяющие добиться максимального баланса между безопасностью и удобством удаленной работы;

  • внедрение новой системы Service Desk, которая позволила автоматизировать обработку запросов от пользователей, чем сократила общую нагрузку на команды поддержки и ускорила время обработки запросов;

  • развитие систем мониторинга и прогнозирования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

финалист

Юрий Чупилка

Luxoft

Возраст 34 года
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.

В 2020 г. Юрий активно занимался вопросами:

  • перехода на модель удаленной работы в украинских локациях (когда дистанционно или комбинированно работают от 10% до 30% сотрудников);

  • вовлеченности локального ИТ-департамента в глобальные интеграционные проекты.

     

    ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

     

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

победитель

Павел Цимбал

BERTA group

Возраст 47 лет
На текущей должности с 2018 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 200-499 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.

В прошлом году под управлением Павла:

  • начато внедрение Creatio от Terrasoft для 150 брендов;

  • реализован проект Мобильная аппликация;

  • введен автоматический расчет ЗП согласно учета рабочего времени;

  • открыто 52 магазина;

  •  выполнен проект по созданию В2В-портала;

  • создано приложение для автоматизации работы магазина (его функции: прием товара, сканирование полок, проверка цен, списание и пр.);

  • построена BI-система с интеграцией в AD и ролевой моделью для доступа.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

финалист

Андрей Ищенко

СТВ групп

Возраст 43 года
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Главные приоритеты Андрея: ценность ИТ для бизнеса, повышение уровня квалификации команды и выстраивание коммуникаций (внутри команды и с заказчиками услуг). В прошлом году CIO активно занимался такими проектами:

  • электронный документооборот;
  • BI-система финансистов;
  • автоматизация 3PL-склада;
  • автоматизация службы безопасности;
  • портал для производителя;
  • составление плана и устранение замечаний по результатам проведенного стороннегоаудита (уже сделано более 60%);
  • обеспечение удаленных локаций каналами связи.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

финалист

Дмитрий Фомин

AVTEK

Возраст 47 лет
На текущей должности с 2018 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
200-499 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.

В прошлом году Дмитрий руководил реализацией ряда важнейших для бизнеса проектов:

  • Для расширения каналов сбыта бизнеса, специализирующегося на оптовой продаже автозапчастей, была оперативно создана функциональность розничных продаж (https://atp.com.ua), выполнена интеграция учетной системы с маркетплейсом prom.ua.

  • Для бизнеса, специализирующегося на продаже грузовой и пассажирской автотехники, выполнена модернизация CRM с более глубокой интеграцией с учетной системой, что упростило и сделало более эффективным труд менеджеров по продажам.

  • Перемещение склада 5 000 кв. м из дальнего пригорода в Киев с целью оптимизации логистических процессов и сокращения времени доставки товаров клиентам.

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

победитель

Вячеслав Шевчук

БРСМ-Нафта

Возраст 41 год
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Под руководством CIO в прошлом году осуществлены:

  • С нуля создана программа лояльности, что в разы увеличило развитие активностей маркетинга и коммуникаций с клиентами. Были созданы различные виды акций, стало возможным управление оттоком покупателей. Аналитика данных программы лояльности помогла компании лучше понять своего клиента. Команда интегрировала программу лояльности с сервисами таксопарков и автоклубов, а также реализовала интеграцию с ФК Шахтер.

  • Разработано приложение Smart Oil для управления продажей нефтепродуктов и сопутствующих товаров на АЗК. Сделана интеграция с инфраструктурой IoT.

  • Реализовано новое мобильное приложение программы лояльности BRSM Plus.

  • Разработана платформа электронных топливных карт (ЭТК), осуществлена интеграция с первым партнером E-Talon. Стала доступна возможность покупки топлива БРСМ-Нафта онлайн-клиентами B2C. Ежедневно данным сервисом пользуется 2000 клиентов по всей стране.

  • Построен сервис отчетности Smart Reports для директоров и персонала АЗК, который в разы ускоряет доступ к информации.

  • Запущено решение Next Generation Firewall и IPS для контроля периметра сети.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

финалист

Дмитрий Сергиенко

Люксоптика

Возраст 39 лет
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.

В 2020 г. Сергей сосредоточил свои силы на следующих проектах:

  • внедрение системы мотивации розничного персонала (как результат — увеличение товарооборота розницы на 10-12%);

  • оптимизация логистики (сокращение lead time в 4 раза);

  • запуск online-примерки очков на сайте luxoptica.ua;

  • консолидация всех веб-проектов на собственных ресурсах (сокращение операционных затрат);

  • оптимизация стандарта ИТ-магазинов и переход на тонкие клиенты (сокращение стоимости открытия магазина в 2 раза);

  • запуск нового Service Desk (перезапуск для ИТ, добавление новых бизнес-десков: АХО, Логистика, Производство, Коммерческий департамент и пр.);

  • поглощение оптового бизнеса и его полный перевод на ИТ-системы холдинга.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

финалист

Александр Овчинников

goodwine

Возраст 39 лет
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
500-999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Для Александра прошлый год был годом с самым большим количеством проектов и изменений. Под руководством CIO:

  • запущены два мобильных е-commerce-приложения для Личного помощника goodwine и направления натуральных вин Sabotage;

  • построили первую версию аналитического хранилища данных и отчетности;

  • перешли на электронный и коммерческий документооборот с партнерами, подрядчиками и провайдерами;

  • разработали кассу самообслуживания с отказом от физического РРО;

  • написали приложение для обработки и сборки заказов покупателей из мобильного приложения goodwine;

  • реализовали пилот проекта "Электронные ценники";

  • оптимизировали процессы Service Desk и SDLC, перешли на единый стек технологий Attlasian (Jira, SD, Confluence, Bitbucket);

  • запустили проектный офис и программу роста для BA в роли PM+BA;

  • внедрили PIM — продуктовый каталог, единый источник информации о товарах.

     

    АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

     

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

победитель

Александр Войналович

Астарта-Киев

Возраст 48 лет
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 50-99 чел.

Для «Астарта-Киев» в 2020 г. было важно сохранить темпы посевной и последующего сбора урожая, не допустить влияния измененных климатических условий на объемы переработки собранных культур. Это комплексная задача, где роль ИТ является одной из ключевых. Благодаря усилиям CIO, холдингу удалось:

  • автоматизировать ключевые процессы в производственной логистике;

  • стартовать внедрение системы автоматизации технического обслуживания и ремонтов производственных линий;

  • провести масштабное обновление технической инфраструктуры в агрокомпаниях;

  • внедрить первый этап электронного документооборота (автоматизацию договоров);

  • внедрить автоматизированные систем управления персоналом (KPI, обучение+геймификация, адаптация, рекрутинг);

  • перейти от статической отчетности к полномасштабной системе бизнес-аналитики в режиме реального времени;

  • усилить сектор кибербезопасности, организовать самостоятельное регулярное проведение аудита и тестов на проникновение.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

финалист

Михаил Иванов

Cygnet

Возраст 34 года
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
200-499 чел.
ИТ-сотрудников 5-9 чел.

Под контролем CIO были реализованы:

  • внедрение системы управления электронным контентом M-Files;

  • внедрение CRM-системы Terrasoft Creatio;

  • проект учета земельного банка компании;

  • внедрение системы мониторинга ИТ-инфраструктуры;

  • внедрение DLP и реализация требованиям GDPR;

  • внедрение BCP-планов;

  • проект автоматизации процессов взвешивания на сахарном заводе и элеваторах компании.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

финалист

Виталий Шарафан

Мироновская птицефабрика

Возраст 37 лет
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
100-199 чел.
ИТ-сотрудников 5-9 чел.

В прошедшем году CIO активно занимался проектами обновления системы управления производством, оптимизацией процессов, заменой импортного оборудования на украинское, а также переходом на арендуемую технику и VDI.

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

победитель

Виктор Шпетный

Олимп

Возраст 42 года
На текущей должности с 2017 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.

В 2020 г. CIO успешно справился со следующими вызовами:

  • оптимизация бизнес-процессов в документообороте, переход на внешние системы EDI по обмену документами (сокращение бумажных расходов);

  • анализ и отчетность на базе Power BI;

    сокращение логистических расходов.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

финалист

Александр
Мошоровский

Biola

Возраст 32 года
На текущей должности с 2016 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
500-999 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Под руководством CIO в прошлом году реализованы:

  • проект «Отказ от Excel», состоящий в переносе всех расчетов, используемых таблиц и формул в ERP;

  • внедрение DLP-системы — был запущен пилотный проект, который уже дал свои результаты, в 2021 г. ожидается завершение;

  • модернизация всей серверной инфраструктуры, частичная модернизация ПК и оргтехники.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

финалист

Андрей Токарев

Сеть ресторанов
«Пузата Хата»

Возраст 48 лет
На текущей должности с 2015 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
200-499 чел.
ИТ-сотрудников 10-19 чел.

Андрей был активным участником процесса перестройки работы компании на формат торговли «на вынос и доставку». В первом полугодии 2020 г. была создан полностью функциональный сайт (puzatahata.ua), разработан и внедрен автоматический облачный HUB (обмены между конвенциональными местами работы менеджеров и новой системой, а также полного взаимодействия с внешними системами Доставки и Платежей).

Все задачи выполнялись при непосредственном участии специалистов ИТ-отдела «Пузатой Хаты», включая написание ТЗ внешним подрядчикам, приемку, запуск и обучение, поддержку функционирования данной подсистемы.

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

победитель

Игорь Бондаренко

Министерство внутренних дел Украины

Возраст 42 года
На текущей должности с 2018 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 500-999 чел..
ИТ-сотрудников 50-99 чел.

Одним из главных вызовов, которые Игорю и его департаменту удалось успешно преодолеть в 2020 г., является запуск приложения «Дій вдома». Также в прошлом году полноценно заработала система фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. И, наконец, проект, который удалось реализовать и довести до финального этапа, касается верификации данных о физических лицах, обрабатываемых в некоторых национальных электронных информационных ресурсах.

Как рассказал CIO, такой работы до этого в государстве еще никто проводил. Задача состояла в утверждении методологии верификации данных о физических лицах, проведении верификации и, по ее результатам, предоставлении владельцам (распорядителям, держателям) национальных электронных информационных ресурсов информации о выявленных в процессе верификации разногласиях. Цель этой инициативы — внедрение электронного сервиса идентификации физических лиц средствами единой информационной системы Министерства внутренних дел.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

финалист

Александр Клинг

Национальная полиция
Украины

Возраст 39 лет
На текущей должности с 2017 г.
Персонал предприятия свыше 10000 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
свыше 5000 чел.
ИТ-сотрудников свыше 500 чел.

Под руководством CIO в прошлом году выполнены:

  • интеграция с Мобильным приложением My Pol;

  • реализация системы «Гарпун», которая имеет в арсенале более 3500 аналитических камер и принимает около 650 записей в секунду;

  • построение решения «Цифровое Служебное задание», демонстрирующее правоохранителям очередь и всю историю выполнения задач, которые поступают им непосредственно на планшет;

  • реализация решения «Цифровой участок», структурирующей информацию обо всех видах правонарушений и базы чувствительных данных на отдельном взятом участке.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ

финалист

Тимур Корытный

Укроборонпром

Возраст 43 года
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия свыше 10000 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
свыше 5000 чел.
ИТ-сотрудников свыше 500 чел.

Главные вызовы, с которыми столкнулся Тимур в прошлом году:

  • традиционное для госструктур отсутствие фокуса на ИТ и ресурсов на цифровизацию;

  • многозадачность с учетом состояния ИТ-функции на предприятиях;

  • отсутствие ИТ-сообщества и традиционная закрытость жизненного цикла предприятий, что оставляет мало места для современных технологий и функциональной кооперации.

В 2020 CIO принимал участие в следующих инициативах:

  1. реализация модулей централизованного управления активами и имуществом;

  2. создание паспорта предприятия и других корпоративных систем, направленных на прозрачное и эффективное управление;

  3. развитие ИТ-сообщества Концерна для улучшения совместной работы, использование имеющейся экспертизы.

     

    ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

     

     

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

победитель

Роман Онищенко

Кредобанк

Возраст 43 года
На текущей должности с 2020 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры 1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 100-199 чел.

Роман возглавляет Департамент цифровизации банка. Это название отображает его фокус: стать ближе к бизнесу и сделать его максимально цифровым и эффективным. Ключевые приоритеты CIO: отказ от унаследованных систем, развитие SCRUM и миграция в DecSecOps по ключевым бизнес-продуктам, а также дорога в облака (в 2020 г. был сделан первый продукт изначально под облачную модель).

Как отмечает CIO, COVID принес ИТ и бизнесу возможность принудительной трансформации. В компании начали делать многое из того, что до этого откладывалось. Под его руководством были реализованы:

  • проект автоматизации в направлении кредитных решений, переход на микросервисную архитектуру по части решений, обновление части фронтовых систем;

  • построение новой модели сотрудничества с вендорами: обеспечено проведение мультивендорных тендеров, которое принесло десятки миллионов гривен экономии;

  • внедрен учет активов на CMDB Manage engine SD+.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

финалист

Алексей Егоров

МЕГАБАНК

Возраст 44 года
На текущей должности с 2019 г.
Персонал предприятия 1000-4999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
1000-4999 чел.
ИТ-сотрудников 50-99 чел.

Важные проекты 2020 г.:

  • запуск новой процессинговой системы;

  • реализация мобильного банкинга для необанка;

  • разработка фронт-офисной системы;

  • вывод из эксплуатации ряд устаревших и дорогостоящих систем;

  • создание новых систем, оптимизирующих процесс обслуживания клиентов.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

финалист

Григорий Лисничий

Moneyveo.UA

Возраст 30 лет
На текущей должности с 2017 г.
Персонал предприятия 500-999 чел.
Пользователей ИТ-инфраструктуры
500-999 чел.
ИТ-сотрудников 20-49 чел.

Под руководством Григория были успешно выполнены:

  • Запуск бизнеса во Вьетнаме. ИТ-подразделение в полностью удаленном режиме с закрытыми границами запустило виртуальную инфраструктуру для бизнеса во Вьетнаме.
  • Запуск стека Сompliance-проектов, которые стартовали со сменой регулятора. Первыми запустили полностью автоматический обмен электронной отчетностью с регулятором, а также первыми запустили весь стек технологий удаленной идентификации и верификации.
  • Развитие HRMS- и LMS-системы для группы компаний, что позволило оцифровать и прозрачно управлять полным циклом HR-процессов начиная от Onboarding, заканчивая обучением и развитием сотрудника в оффлайн- и онлайн-форматах.

 

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