ЕРАМ припиняє підтримку російських клієнтів та виділяє додатково $100 млн для України

5 марта 2022 г., 11:25

ЕРАМ припиняє надання послуг російським клієнтам та виділяє додатково $100 млн доларів на підтримку української команди.

Компанія повністю підтримує Україну та закликає до негайного припинення війни.

EPAM припинить надання послуг клієнтам у Росії. Наразі EPAM забезпечуватиме підтримку перехідного періоду для клієнтів на цьому ринку. EPAM не співпрацює з урядом в Росії і повністю дотримується всіх санкцій. Також компанія активно оцінює інші свої операції в регіоні.

Компанія виділяє додаткові 100 мільйонів доларів на підтримку спеціалістів в Україні та їхніх сімей.

EPAM виконує свої плани підтримки безперервності бізнесу (BCP). Як повідомлялося раніше, компанія реалізує власні плани безперервності бізнесу та пришвидшує набір колег у багатьох локаціях у Центральній та Східній Європі, Латинській Америці та Індії.

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