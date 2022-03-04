 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1301)

13.02 - 20.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Критична інфраструктура та національна транспорта мережа Укртелеком станом на 4 березня працюють

4 марта 2022 г., 22:19
0 
 

Укртелеком повідомляє, що станом на 4 березня 2022 року критична інфраструктура та національна транспорта мережа працюють. Послуги телефонії надаються в усіх областях України.

Сьогодні фахівці Укртелеком оперативно відновили пошкодження магістральної лінії, що призводило до перебою в наданні послуг інтернету та частково телефонії у містах Львів, Луцьк,  Рівне, Тернопіль,  Хмельницький, Вінниця, Житомир та областях.

Наразі зв’язок відновлено!

А учора менше ніж за 4 години вдалося відновити пошкодження магістралі в полі в Одеській області, при цьому оперативно виконувалися земельні роботи. Це позитивно вплинуло на швидкість доступу абонентів області.

Нагадуємо, що з 24 лютого абонентам, які мають заборгованість через неможливість сплати за послуги, Укртелеком продовжує надавати послуги телефонного зв'язку та інтернет-доступу в кредит.

Послуги фіксованої телефонії не зазнають обмежень і доступні для абонентів.

Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, знову залишилася на рівні 70%.

Працівники компанії роблять все можливе для оперативного усунення пошкоджень. На превеликий жаль, один із наших співробітників загинув, ще одного було поранено.

Тримаємося разом!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  