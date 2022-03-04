Критична інфраструктура та національна транспорта мережа Укртелеком станом на 4 березня працюють

4 марта 2022 г., 22:19

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Укртелеком повідомляє, що станом на 4 березня 2022 року критична інфраструктура та національна транспорта мережа працюють. Послуги телефонії надаються в усіх областях України.



Сьогодні фахівці Укртелеком оперативно відновили пошкодження магістральної лінії, що призводило до перебою в наданні послуг інтернету та частково телефонії у містах Львів, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир та областях.



Наразі зв’язок відновлено!



А учора менше ніж за 4 години вдалося відновити пошкодження магістралі в полі в Одеській області, при цьому оперативно виконувалися земельні роботи. Це позитивно вплинуло на швидкість доступу абонентів області.



Нагадуємо, що з 24 лютого абонентам, які мають заборгованість через неможливість сплати за послуги, Укртелеком продовжує надавати послуги телефонного зв'язку та інтернет-доступу в кредит.



Послуги фіксованої телефонії не зазнають обмежень і доступні для абонентів.



Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, знову залишилася на рівні 70%.



Працівники компанії роблять все можливе для оперативного усунення пошкоджень. На превеликий жаль, один із наших співробітників загинув, ще одного було поранено.



Тримаємося разом!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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