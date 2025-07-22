IBASE ARS200 — новий міцний водонепроникний ПК для екстремальних умов

22 июля 2025 г., 15:35

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Компанія IBASE Technology випустила ARS200 — міцний, водонепроникний універсальний комп'ютер для використання на відкритому повітрі, розроблений для забезпечення високої надійності в екстремальних умовах. ARS200, спеціально розроблений для критично важливих додатків, поєднує в собі міцне обладнання промислового класу з винятковою стійкістю до впливу навколишнього середовища, що націлює його на інтелектуальний транспорт, моніторинг дорожнього руху, промислову автоматизацію, зовнішню цифрову рекламу і розгортання енергетичної інфраструктури.



ARS200 оснащений процесорами Intel Core U-серії 14-го/13-го покоління і підтримує до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5-5600, що забезпечує відмінну обчислювальну продуктивність і енергоефективність. Його модульна конструкція підтримує кілька слотів M.2 для бездротового підключення і розширення пам'яті, а також включає в себе багатий набір опцій вводу-виводу, таких як подвійний 2,5GbE LAN, подвійний CANbus і слот SIM для підключення 4G/5G LTE.



ARS200 побудований з використанням безвентиляторного корпусу з класом захисту IP65 і захищений від води, пилу і суворих погодних умов. Він надійно працює в широкому діапазоні температур від -20°C до 70°C, забезпечуючи цілодобову роботу як в жарких, так і в холодних умовах на відкритому повітрі. Для підтримки розгортання в різних польових додатках він приймає широкий діапазон вхідної напруги 12-24 В постійного струму і оснащений вбудованими засобами захисту від перенапруги, зниженої напруги і зворотної полярності. Це забезпечує стабільність системи навіть в умовах нестабільного живлення, високої вологості або обмеженого повітряного потоку.



ARS200 розроблений для надійних периферійних обчислювальних додатків, що вимагають довговічності та безперебійної роботи. Він дозволяє промисловості подолати розрив між надійною обчислювальною інфраструктурою і реальними операційними проблемами, стимулюючи ініціативи по створенню розумних міст, підтримуючи критично важливі транспортні та логістичні системи і даючи операторам впевненість в розгортанні в найсуворіших умовах, знаючи, що їх системи створені для роботи в найважчих умовах.



Особливості ARS200:

Процесор Intel Core U-серії 14-го/13-го покоління

Широкий діапазон вхідної напруги +12 В~+24 В постійного струму

Гнучке введення-виведення на передній панелі через роз'єм M12

2x COM, 2x USB, 2x 2,5G LAN, 2x HDMI, 2x DisplayPort

1x M.2 B-key 3052, підтримує модуль 5G/4G/LTE

1x M.2 E-key 2230, підтримує Wi-Fi/BT

Захист від перенапруги, зниженої напруги та зворотної напруги

Підтримка настінного монтажу та TPM 2.0

Широкий діапазон робочих температур від -20 °C до 70 °C

Водонепроникна конструкція без вентилятора з класом захисту IP65

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