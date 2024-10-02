Ринок розумних пристроїв для дому цього року зросте всього на 0,6% до 892,3 млн штук

2 октября 2024 г., 16:25

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Згідно з даними IDC, глобальні поставки пристроїв для «розумного дому» знову зупиняться у 2024 році, оскільки їхній обсяг залишиться на рівні 0,6% зростання до 892,3 мільйона пристроїв.

Високий рівень проникнення і довгі цикли оновлення на зрілих ринках, таких як США, стримують зростання сегменту. Хоча аналітики вважають, що вже наступного року світові поставки знову почнуть зростати завдяки ринкам, що розвиваються і це призведе до зростання поставок на 4,4% до 931,1 мільйона одиниць.

Продукти для домашнього моніторингу та безпеки, такі як підключені камери, дверні замки та дверні дзвінки, швидко піднімаються на вершину, складаючи понад чверть обсягу протягом усього прогнозованого періоду.

На жаль, сегмент смарт-колонок, які допомогли запустити ринок Smart Home, тепер, як очікується, скоротиться - на 8,8% у 2024 році, а потім знову зростуть на 0,7% у наступному. Категорія «розумних» колонок певним чином повертається до простоти, яка є їхньою найбільшою перевагою - менше вигадливих дисплеїв, менше камер і спрощене голосове введення, оскільки Google, Amazon та інші компанії врешті-решт впроваджують у ці колонки свої новітні розмовні технології штучного інтелекту.

При цьому очікується, що штучний інтелект також стане перевагою для інших категорій, таких як «розумні» пилососи, які в останні роки зазнали величезного зростання завдяки появі нових брендів і збільшенню кількості цінових позицій. «Бренди здебільшого освоїли основні функції, такі як з збирання пилу та картографування, і тепер зосередилися на поліпшенні розпізнавання об'єктів за допомогою штучного інтелекту - зазначив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень мобільності та відстеження споживчих пристроїв компанії IDC. - Саме тут багато китайських брендів, таких як roborock, Eufy, Dream і Narwal, випередили конкурентів, а у випадку з roborock, навіть стали лідерами ринку».

За прогнозами IDC, ринок Smart Home зростатиме зі середньорічним темпом приросту (CAGR) 5,6% у період з 2024 по 2028 рік - до 1,1 мільярда пристроїв, відвантажених за рік. Очікується, що зростанню сегмента сприятимуть розвиток ринків, що розвиваються, подальше поширення штучного інтелекту та цикл оновлення серед зрілих категорій, таких як телевізори.

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