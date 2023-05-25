Главная » Новости Lenovo Group за минулий фінансовий рік виручила 62 млрд дол. 25 мая 2023 г., 14:25 0

Tweet Компанія Lenovo Group оголосила результати фінансового року та повідомила про виручку у розмірі 62 млрд дол. та чистий прибуток у розмірі 1,6 млрд дол. або 1,9 млрд дол., якщо оцінювати не за Гонконзькими стандартами фінансової звітності (HKFRS). Рентабельність залишалася стабільною: валова рентабельність і операційна рентабельність досягли найвищих значень за 18 років, а чиста рентабельність, якщо оцінювати не за HKFRS, не змінилася рік до року. Попри те, що на доходи Групи вплинула низька активність на ринку пристроїв, доходи від бізнесу, не пов’язаного з ПК, сягнули максимуму за фінансовий рік у майже 40%, завдяки диверсифікованим механізмам зростання підрозділів Lenovo Solutions і Services Group (SSG) та Infrastructure Solutions Group (ISG), які збільшили виручку до рекордних 6,7 млрд дол. та 9,8 млрд дол. відповідно, що на 22% і на 37% більше, ніж торік.



Після року індустріальної та глобальної невизначеності у компанії Lenovo бачать позитивні ознаки стабілізації ринку. Група очікує, що у другій половині 2023 року весь ринок ПК і смартпристроїв відновить зростання рік до року, а ринок ІТ-послуг відновить відносно високі темпи зростання — разом це призведе до помірних темпів зростання загального ринку ІТ у 2023 році. У середньостроковій та довгостроковій перспективах цифрова та інтелектуальна трансформації продовжать прискорюватися, що призведе до сильного зростання потенціалу хмарної та обчислювальної інфраструктури.



Зазначено, грошовий баланс компанії Lenovo залишається значним, цикл обороту грошових коштів вдосконалився ще більше. Здорова ліквідність дозволила Групі продовжувати інвестувати в дослідження та розробки «Нових ІТ» (користувацькі пристрої, периферійні обчислення, хмарні обчислення, мережеву інфраструктуру та штучний інтелект), щоб сформувати свої майбутні основні компетенції. Протягом минулого року Lenovo збільшила річні інвестиції в дослідження та розробки до 2,2 млрд дол., що на 6% більше, ніж торік.

У четвертому кварталі Група серед інших заходів здійснила одноразову реструктуризацію та понесла витрати в розмірі 249 млн дол., щоб забезпечити приблизно 850 млн дол. щорічної економії витрат, допомагаючи створити надійний фундамент для діяльності Групи у складному ринку і підготувати її для майбутнього зростання.



Рада директорів Lenovo оголосила про остаточні дивіденди в розмірі 3,8 цента США або 30,0 гонконзьких центів на акцію за фінансовий рік, який закінчився 31 березня 2023 року.



“Минулого фінансового року Lenovo забезпечила стабільну прибутковість, оскільки наші диверсифіковані механізми зростання продовжують досягати нових вершин. Їхня динаміка сприяє стабільному прогресу в нашій трансформації послуг, і структура доходів бізнесу, не пов’язаного з ПК, зросла майже до 40%”, — говорить Юаньцін Ян (Yuanqing Yang), голова правління і генеральний директор Lenovo. — “Наша чітка стратегія працює, а операційна діяльність є стійкою навіть в умовах глобальної невизначеності. Рухаючись далі, ми продовжимо інвестувати у дослідження та розробки, щоб отримати нову хвилю можливостей для зростання, тож ми добре підготовлені до майбутнього”.



Сегменти “Нових ІТ-послуг” на трильйонному ринку ІТ-послуг продовжують розширюватися, очікується, що до 2025 року сукупний середньорічний темп зростання (Compound annual growth rate, CAGR) у сфері пристроїв як послуг (DaaS) і хмарних рішень буде двозначним. Витрати на рішення та послуги в освіті, “розумну” роздрібну торгівлю, “розумні” міста та виробництво залишатимуться високими.

Результати діяльності Solutions and Services Group (SSG) за 2022/23 фінансовий рік:

• SSG продовжує залишатися рушієм зростання компанії та важливим джерелом прибутку.

• Виторг досяг історичного рекорду, збільшившись на 22% за рік до 6,7 млрд дол. з високою операційною маржею у 21%.

• Зростання в усіх сегментах має високий двозначний показник, в той час, як сума виручки від рішень і послуг, не орієнтованих на апаратне забезпечення, тепер становить більш ніж половину доходу SSG.



• SSG продовжує інвестувати в створення масштабованих і повторюваних горизонтальних і вертикальних рішень за допомогою Lenovo IP.

• Крім того, SSG розширила портфоліо рішень для цифрових робочих місць і гібридних хмарних рішень ​​TruScale.

• Масштабовано TruScale для системних додатків і продуктів (SAP) із центром даних клієнтів Private Edition (PE CDC) і розширеним ексклюзивним партнерством для надання технічного керованого обслуговування клієнтам SAP PE CDC у Китаї.



Infrastructure Solutions Group (ISG) продовжує отримувати вигоди від поточного оновлення інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій (ICT). Очікується, що до 2025 року ринок серверів перевищить 132 млрд дол., причому обсяги зберігання даних досягнуть 36 млрд дол., а периферійна інфраструктура – 37 млрд дол.

Результати діяльності за четвертий квартал 22/23 фінансового року:

• ISG демонструє історичні річні показники як швидкозростаючий рушій прибутку. Виторг зріс майже до 10 млрд дол., що на 37% більше, ніж торік, з рекордним операційним прибутком у 98 млрд дол..

• Виторг від серверного бізнесу зріс майже на 30% за рік до рекордного рівня, зробивши Lenovo третім за величиною постачальником серверів у світі.

• Системи зберігання даних досягли рекордно високого виторгу, потроївши результати попереднього фінансового року та перемістившись із восьмого на п’яте місце у світі. Виторг від програмного забезпечення зріс на 25% рік до року, що є ще одним рекордом.



• ISG продовжує вдосконалювати свої всеохопні можливості, які задовольняють як постачальників хмарних послуг, так і корпоративний сегмент, і малий та середній бізнес.

• Разом з тим ISG інвестує в такі інфраструктурні інновації на основі штучного інтелекту (AI), як периферійні обчислення та гібридні хмарні технології.

• Внутрішнє виробництво та цінова конкурентоспроможність були посилені завдяки додаванню власного підприємства в Будапешті, Угорщина.



На бізнес Intelligent Devices Group (IDG) вплинуло кілька кварталів низької активності на ринку пристроїв у зв'язку з вичерпанням запасів у каналах збуту. Оскільки ПК є основним інструментом продуктивності в сучасну цифрову еру, Lenovo очікує, що ринок ПК повернеться до зростання у другій половині 2023 календарного року. Тенденція диджиталізації та гібридна модель роботи продовжують стимулювати стійке зростання рішень для смартпросторів.

Результати діяльності в четвертому кварталі 22/23 фінансового року:

• Виручка IDG знизилася в річному обчисленні до 49,4 млрд дол., але компанія зберегла позицію №1 на ринку персональних комп'ютерів з часткою ринку 23,2% у світі та провідну в галузі рентабельність на рівні 7,3%.

• Сума виручки від преміальних продуктів зросла майже до 30%.

• Підрозділ смартфонів був прибутковим протягом трьох років поспіль і досягнув зростання доходу від преміумпродукції на більшості ринків.



• IDG ретельно контролюватиме витрати й надалі вдосконалюватиме свою операційну ефективність.

• IDG продовжить інвестувати в технологічні інновації, зосереджуючись на преміальних пропозиціях та суміжних сферах, водночас удосконалюючи рішення для смартпросторів для гібридних моделей роботи.



Четвертий квартал фінансового року був найскладнішим з огляду на тиск як з боку ринку ПК, так і глобальної економіки. Компанія Lenovo завершила квартал з доходом у розмірі 12,6 млрд дол., що на 24% менше, ніж у попередньому році. Дохід від IDG знизився на 33% в річному обчисленні, тоді як сильний імпульс від рушіїв зростання SSG та ISG допоміг компенсувати низьку активність ринку пристроїв. Виручка SSG за рік зросла на 18% до 1,6 млрд дол., а виручка ISG зросла на 56% до 2,2 млрд дол. Частка доходів від бізнесу, не пов’язаного з ПК, у цьому кварталі досягла історичного максимуму в 43%, що на 12 пунктів більше порівняно з минулим роком. Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень 0

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