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End of Life для VMware vSphere 6.0 наступит 12 марта

21 января 2020 г., 14:50

Компания VMware объявила о прекращении поддержки своих продуктов – платформы vSphere 6.0 и гипервизора ESXi 6.0

Согласно плану, указанному в документе VMware Lifecycle Product Matrix, 12 марта 2020 года для Vmware vSphere 6.0 и гипервизора ESXi 6.0 наступает End of Life (или End of General Support). Этот статус означает, что для них перестают выпускаться существенные обновления и патчи. Поддержка по телефону также заканчивается, и теперь выпускаются только самые критичные обновления, исправляющие проблемы безопасности и самые серьезные ошибки. Иными словами, продукт входит в фазу Technical Guidance.

В связи с этим, пользователям vSphere 6.0 VMware рекомендует провести обновление до версий vSphere 6.5 или 6.7 к этому времени. Также отмечается, что у обеих версий дата перехода в фазу Technical Guidance  – 15 ноября 2021 года.


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