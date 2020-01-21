 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 3 (1199)

12.01 - 19.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Acer анонсировала ноутбук-трансформер TravelMate Spin B3 для сферы образования

21 января 2020 г., 15:32
0 
 

Acer анонсировала ноутбук-трансформер TravelMate Spin B3 для сферы образования

Компания Acer пополнила линейку ноутбуков TravelMate трансформером TravelMate Spin B3 и традиционным лэптопом TravelMate B3, которые оптимизированы для сферы образования. Новинки с диагональю 11,6 дюйма заключены в прочный корпус и отвечают требованиям военного стандарта США (MIL-STD 810G), включая защиту от вибраций, случайных ударов, а также от пролива жидкости. Особую прочность корпуса устройств обеспечивают устойчивая к давлению верхняя крышка, амортизирующие резиновые накладки и конструкционно усиленные углы. Заявлено, что один заряд аккумулятора этих ноутбуков позволяет работать до 12 часов. Оба ноутбука базируются на процессорах Intel Pentium и Celeron.

Конструкция TravelMate Spin B3 обеспечивает четыре режима его эксплуатации: на нем можно писать контрольные и курсовые работы в режиме обычного ноутбука, просматривать видео или лекции в режиме дисплея, создавать дополнительное рабочее пространство на столе в режиме презентации или рисовать или писать от руки на занятиях по изобразительному искусству или математике. Над клавиатурой расположена дополнительная камера, направленная от пользователя, что дает возможность записывать видео в режиме планшета. В ноутбуке TravelMate B3 Spin внедрена технология Wacom AES, благодаря которой можно удобно писать на экране стилусом.

Acer анонсировала ноутбук-трансформер TravelMate Spin B3 для сферы образования

Ноутбуки TravelMate Spin B3 и TravelMate B3 оснащены множеством функций, способствующих упрощению выполнения рабочих обязанностей преподавателей и ИТ-специалистов школы. На передней крышке ноутбуков расположен дополнительный индикатор уровня заряда, поэтому преподаватель может видеть, у каких студентов уровень заряда батареи приближается к критическому. Клавиши ноутбука закреплены так, что их трудно отсоединить; клавиатуру легко отремонтировать, что облегчает работу школьных ИТ-специалистов.

Ноутбуки TravelMate Spin B3 и TravelMate B3 предлагают широкие возможности подключения: они оснащены портом Ethernet, двумя портами USB 3.2 Gen 1, портом HDMI, полнофункциональным портом USB Type-C, который дает возможность заряжать другие устройства, передавать данные со скоростью 5 Гбит/с и подключаться к внешним средствам отображения.

Обе новинки поступят в продажу в Украине в мае: ноутбук-трансформер TravelMate Spin B3 с начальной ценой 9990 грн (включая лицензионную Windows), классический ноутбук TravelMate B3 с начальной ценой 7290 грн (включая лицензионную Windows).


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  