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Quantum выпустила «бюджетный» NVMe-сервер F1000

21 января 2020 г., 13:55
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Quantum выпустила «бюджетный» NVMe-сервер F1000

Корпорация Quantum, предлагающая высокоплотные решения для защиты и архивации больших массивов данных, анонсировала F1000 — более доступный вариант популярного сервера хранения на базе флэш-памяти NVMe F2000, выпущенного в прошлом году. Спроектированный с расчетом на самые интенсивные рабочие нагрузки и удовлетворяющий наивысшим требованиям готовности, F2000 нашёл применение у ведущих мировых брендов, в правительственных учреждениях, а также на крупных медиастудиях — для ускорения захвата и редактирования контента высокой четкости в том числе для дополненной и виртуальной реальности, повышения в 10-100 раз производительности рендеринга видеоэффектов и компьютерной графики.

Выпуском F1000 корпорация Quantum отвечает на отзывы многих своих клиентов, которые заинтересованы в преимуществах NVMe (росте производительности, снижение сложности и стоимости инфраструктуры, экономия площадей в ЦОД), но считают, что для их рабочих нагрузок не нужен сервер высокой готовности (и расходы, связанные с его покупкой и эксплуатацией).

F1000 использует одинаковую с F2000 программно-конфигурируемую платформу блочного хранения, гарантирует высокоскоростную потоковую передачу данных и быстрый отклик, но базируется на 1U сервере менее дорогой конструкции. Новое устройство хранения имеет уровень стоимости эквивалентного массива SAS SSD, но быстрее его 5-10 раз.

Как и F2000, он обеспечивает пользователям присущие NVMe возможности параллельной обработки и технологию 32 Гб Fiber Channel или iSER/RDMA для реализации быстрых SAN на недорогой инфраструктуре Ethernet 100.

Новое решение, предлагаемое в двух вариантах, ёмкостью 39 и 77 ТБ, унаследовало и свойственную F2000 простоту развёртывания, как части кластера файлового хранения StorNext. Отслеживание работоспособности системы осуществляется в любое время и отовсюду с помощью облачного мониторингового ПО от Quantum.

StorNext также позволяет перемещать файлы и папки между NVMe и промежуточными пулами накопителей. Благодаря этому пользователи могут высвобождать NVMe для тех нагрузок, которые нуждаются в ней больше всего и оценивать преимущества данной технологии, не переходя полностью на инфраструктуру NVMe.


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