D-Link выпустила камеру для видеонаблюдений с ИК-подсветкой и поддержкой 1080p

23 февраля 2021 г., 11:30

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Компания D-Link представила новую облачную беспроводную Full HD камеру DCS-8325LH с поддержкой технологий искусственного интеллекта.



Как отмечается, устройство предназначено для круглосуточного удаленного аудио- и видеоконтроля в домашних и офисных системах видеонаблюдения.



DCS-8325LH оснащена системой интеллектуального видеоанализа, сокращающего количество ложных уведомлений, и режимом распознавания фигуры человека, позволяющим игнорировать передвижение домашних питомцев внутри помещения.



Камера обладает высокой степенью детализации изображения - 1080p до 30 кадров/с. Имеет широкие углы обзора: по горизонтали 126°, по диагонали 151°. И позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение в условиях ограниченной освещенности за счет использования инфракрасной подсветки до 5 м.



Имеется возможность уведомления о событиях в области наблюдения, фиксации движения в заданной области (окне, дверном проеме), при пересечении установленной линии, вход или выход из зоны наблюдения и т. д. Также в наличие встроенный микрофон и динамик для дистанционного общения. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi-безопасности WPA3.



Настройка и управление камерой осуществляются с помощью бесплатного мобильного приложения mydlink для iOS и Android. Основные возможности приложения mydlink: получение изображения с одной или нескольких камер, сохранение видеоклипов / стоп-кадров и удаленный просмотр сохраненных материалов, настройка параметров обнаружения движения и порогового значения для срабатывания детектора звука, создание расписаний для работы детекторов движения и звука, активация режима приватности, настройка кнопок экстренного телефонного вызова, фильтр по событиям, быстрый поиск видеозаписи в архиве, упрощенная процедура настройки с использованием QR-кода.



Предусмотрена запись событий в облако или на microSD-карту емкостью до 256 ГБ.



DCS-8325LH может быть установлена как на горизонтальной поверхности, так и зафиксирована на стене или потолке с помощью входящего в комплект поставки крепежного набора. Камера оснащена поворотным кронштейном для выбора оптимального угла обзора помещения.



Камера соответствует стандарту взаимодействия сетевых видеоустройств ONVIF и может применяться в системах видеонаблюдения, использующих оборудования различных производителей.



Новая камера DCS-8325LH уже доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link - рекомендованная розничная цена составляет 109 долл.

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