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Eaton представляє універсальний ДБЖ для дому та невеликого офісу 3S Mini

10 февраля 2022 г., 12:55

Eaton представляє універсальний ДБЖ для дому та невеликого офісу 3S Mini

Компанія Eaton оголошує про випуск компактного джерела безперебійного живлення (ДБЖ) постійного струму 3S Mini, що призначене для забезпечення роботи обладнання, такого, наприклад, як мережеві пристрої, елементи системи безпеки чи «розумного» дому, у разі відключення електроенергії.

3S Mini стандартно налаштований на 12 В, що підходить для більшості побутових приладів. Але цей параметр можна змінити на один з трьох додаткових варіантів (9, 15 чи 19 В), якщо потрібна інша вихідна напруга.

У разі відключення електроенергії 3S Mini потужністю 36 Вт забезпечить робочий стан важливих пристроїв. Функція «холодного завантаження» навіть дозволяє використовувати його як зручне портативне джерело живлення з подвійною батареєю місткістю 2200 мА/г. У разі такого застосування світлодіоди 3S Mini виступають індикатором живлення, демонструючи доступну потужність.

Eaton 3S Mini вже доступний для продажу в Україні. Габарити пристрою 96х30х136 мм, вага 0.4 кг. Його орієнтовна вартість 2 тис. грн.

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