Uber за рік показала 496 млн дол. збитків та дохід 17,45 млрд дол.

10 февраля 2022 г., 13:35

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Uber повідомила про фінансові результати за четвертий квартал.



Компанія перевершила оцінки аналітиків щодо доходів та заявила, що починає відновлюватися після спаду бізнесу, спричиненого сплеском коронавірусу омікрон.



Акції Uber зросли більш ніж на 6% на торгах після оголошення фiнрезультатів.



Компанія повідомила про прибуток у розмірі 892 мільйони доларів, який включає чисту вигоду в розмірі 1,4 мільярда доларів до оподаткування, пов’язану з її інвестиціями в акціонерний капітал. Прибуток на акцію Uber зафіксовано у розмірі 44 центи.



Скоригований показник EBITDA становив 86 мільйонів доларів. Той самий квартал минулого року дав 454 мільйонів доларів збутку.



У четвертому кварталі 2021 року напрямок Uber “Мобільність” (загальні бронювання) мав 11,3 мільярда доларів, що на 67% більше, ніж минулого року. А “Доставка” (брутто замовлень): 13,4 мільярда доларів, що на 34% більше, ніж рік тому.



Сегмент доставки компанії, який включає бізнес Uber Eats, продовжує стрімко розвиватися, оскільки доставка їжі стає частиною звичайного життя. У оновленні для акціонерів компанія повідомила, що кількість продавців по оцьому напрямку зросла до понад 825 000. Дохід від доставки в розмірі 2,42 мільярда доларів перевищив 2,28 мільярда доларів, отриманих від його основного бізнесу з замовляння поїздок. Дохід від вантажних перевезень зріс на 245% у порівнянні з минулим роком до 1,08 мільярда доларів.



Квартальна виручка Uber піднялась на 83%, до 5,778 млрд дол. з 3,165 млрд рік тому.





У своїй заяві генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що варіант коронавірусу омiкрон завдає шкоди бізнесу, але цифри швидко відновлюються.



Під час розмови про прибутки компанії Хосровшахі додав, що компанія зберегла високу пропозицію водіїв навіть в умовах сплеску пандемії, що призвело до скорочення часу очікування та меншої кількості випадків різкого зростання цін.



Uber повідомив про 1,77 мільярда поїздок на платформі IV кв., що на 8% більше, ніж у попередньому кварталі та на 23% у порівнянні з 2020 роком. Кількість активних споживачів платформи за місяць досягла 118 мільйонів, що також на 8% більше за квартал. Водії та кур’єри заробили за квартал 9,5 мільярдів доларів.



Іншим маркером відновлення після сплеску пандемії є загальні бронювання в аеропортах, які становили 13% валових замовлень. Це на 24% більше, ніж за третій квартал, і майже на 200% проти аналогічного періоду минулого року.



Сумарно за 2021 рік Uber Technologies зафіксувала чистий збиток у розмірі 496 млн дол., чи $0,29 на акцію, а виручку на рівні 17,45 млрд дол. Експерти очікували показники на рівні 1,04 дол. збитку на акцію при виторзі 17,13 млрд дол. Річний сукупний об'єм замовлень був 90,42 млрд дол., що вище очікування у 90,19 млрд дол.





У першому кварталі 2022 року Uber заявив, що прогнозує загальний обсяг замовлень від 25 до 26 мільярдів доларів. Він передбачає скоригований показник EBITDA від 100 до 130 мільйонів доларів.



Як повідомляє CNBC, найбільший американський конкурент Uber, Lyft, у вівторок також повідомив про свої фінансові результати за четвертий квартал. Компанія перевершила оцінки щодо скоригованого прибутку на акцію та виручки, але заявила, що у неї було менше активних пасажирів, ніж у попередньому кварталі. Він також попередив, що omicron впливає на результати першого кварталу.

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