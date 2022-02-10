 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 5 (1299)

31.01 - 07.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Минулого року українці віку 60+ придбали у мережі «Алло» на 17% більше смартфонів ніж у 2020

10 февраля 2022 г., 12:15

Під час «Дія Саміту» президент України Володимир Зеленський заявив, що планує забезпечити вакцинованих громадян поважного віку смартфонами. За приблизними підрахунками загальна кількість людей віком 60+ в нашій країні сягає 8,5 млн.

Цікаво, що за даними голови ради директорів ГК «Алло», минулого року людьми поважного віку у цій роздрібній мережі було придбано на 17% більше смартфонів, ніж у 2020 р. В цілому ж річний об`єм ринку смартфонів склав близько 5,2 млн штук.

Експерти «Алло» стверджують, що бебі-бумери мають власні вимоги до смартфонів, наприклад, зазвичай їм достатньо базових функцій смартфонів: телефонувати, користуватися месенджерами, фотографувати, шукати інформацію в інтернеті. Наведена для прикладу десятка подібних моделей включає смартфони ціною від 3 до 7,2 тис. грн.

Минулого року українці віку 60+ придбали у мережі «Алло» на 17% більше смартфонів ніж у 2020 р.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  