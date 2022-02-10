Минулого року українці віку 60+ придбали у мережі «Алло» на 17% більше смартфонів ніж у 2020

10 февраля 2022 г., 12:15

Під час «Дія Саміту» президент України Володимир Зеленський заявив, що планує забезпечити вакцинованих громадян поважного віку смартфонами. За приблизними підрахунками загальна кількість людей віком 60+ в нашій країні сягає 8,5 млн.

Цікаво, що за даними голови ради директорів ГК «Алло», минулого року людьми поважного віку у цій роздрібній мережі було придбано на 17% більше смартфонів, ніж у 2020 р. В цілому ж річний об`єм ринку смартфонів склав близько 5,2 млн штук.

Експерти «Алло» стверджують, що бебі-бумери мають власні вимоги до смартфонів, наприклад, зазвичай їм достатньо базових функцій смартфонів: телефонувати, користуватися месенджерами, фотографувати, шукати інформацію в інтернеті. Наведена для прикладу десятка подібних моделей включає смартфони ціною від 3 до 7,2 тис. грн.

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