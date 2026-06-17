Абоненти Київстар тепер можуть користуватися месенджерами та навігацією через супутники Starlink

17 июня 2026 г., 13:35

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Оператор електронних комунікацій Київстар оголосив про запуск наступного етапу розвитку супутникової технології в Україні – Light Data в межах Starlink Direct to Cell (Starlink Mobile). На додачу до раніше запущеного базового обміну SMS через супутники компанія у тестовому режимі також відкрила своїм абонентам передачу даних у Viber, WhatsApp та Google Maps. У міру розвитку та адаптації застосунків до технічних вимог супутникової технології перелік доступних сервісів у режимі Light Data поступово розширюватиметься. Технологія покриває всю територію України, крім окупованих територій, прикордонних зон та районів бойових дій.

Це дозволяє абонентам Київстар користуватися популярними месенджерами та застосунками навігації навіть у місцях, де відсутнє або пошкоджене наземне покриття мобільної мережі. Наприклад, у разі відключень електроенергії в умовах повної відсутності покриття абоненти зможуть написати рідним у месенджерах і повідомити про свою безпеку. У поїздках або під час роботи в регіонах без покриття – наприклад, у полі, горах чи віддалених населених пунктах – абоненти матимуть доступ до карт і навігації. А для виїзних фахівців, волонтерів чи рятувальників це означає можливість координувати дії, передавати фото- чи відеоповідомлення та геолокацію навіть там, де звичайний мобільний зв’язок недоступний.

Щоб отримати сигнал мережі «Kyivstar-SpaсeX», достатньо перебувати просто неба у зоні без мобільного покриття. Наразі можливість використання Light Data доступна для смартфонів на Android з підтримкою 4G (LTE). Перелік підтримуваних моделей смартфонів поступово розширюватиметься.

Протестувати передачу даних у режимі Light Data абоненти можуть у межах свого тарифного плану (залежно від пакета послуг) або увімкнувши суперсилу «Є зв’язок». Якщо абонент уже користується іншими суперсилами, він може під’єднати додатковий пакет «Є зв’язок». Водночас доступ до обміну SMS-повідомленнями через супутник зберігається без змін – у межах чинних тарифів і без додаткової оплати для всіх абонентів Київстар.

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