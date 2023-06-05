Дохід від корпоративних SSD впав майже наполовину

5 июня 2023 г., 16:25

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TrendForce повідомляє, що поєднання міжсезоння та високої інфляції призвело до спаду закупівель на таких ринках, як північноамериканський серверний сегмент ODM і Китай. Це призвело до різкого зростання рівня запасів у постачальників корпоративних SSD у першому кварталі, всупереч очікуваному скороченню.

Ситуацію не виправило і скорочення виробництва, що змусило постачальників вдатися до зниження цін, щоб збільшити обсяги відвантажень. Крім того, високі темпи інфляції підірвали купівельну активність на цих ринках, спровокувавши одночасне падіння як обсягів, так і цін на корпоративні твердотільні накопичувачі. Це призвело до значного зниження доходу в першому кварталі на 47,3%, до 1,998 млрд дол. Однак після ліквідації запасів у першому кварталі прогнозується невелике зростання купівельного попиту на серверні ODM-замовлення у другому кварталі. Таким чином, очікується, що в цьому кварталі доходи постачальників корпоративних SSD повернуться на траєкторію зростання.

Kioxia піднялася на третє місце в першому кварталі, попри те, що її дохід від продажів корпоративних SSD впав на 39,7% до приблизно 296 млн дол. TrendForce стверджує, що на довгострокову траєкторію розвитку Kioxia суттєво вплине потенційне завершення її злиття з WDC. Це злиття може змінити майбутні стратегії досліджень і розробок для корпоративних SSD-продуктів. WDC може змістити акцент на розробку клієнтських SSD, якщо з’являться додаткові можливості для інтеграції. Водночас Kioxia може спрямувати більше ресурсів на вдосконалення процесів перевірки клієнтів. Такий стратегічний перерозподіл ресурсів може збільшити обсяг поставок корпоративних SSD, що сприятиме зростанню галузі.

Samsung розширює свою присутність на ринку шляхом агресивного ціноутворення з ІV кв. 2022 року. Однак значний перегляд планів поставок серверів на цей рік призвів до скорочення попиту на замовлення корпоративних SSD у першому кварталі, особливо з боку північноамериканських клієнтів. Як наслідок, дохід Samsung від корпоративних SSD за квартал впав до 801 млн дол., що на 55% менше, ніж у попередньому кварталі. Доходи Samsung у другому кварталі можуть ще більше впасти, оскільки північноамериканські клієнти продовжують коригувати свої запаси, але потенційне відновлення очікується у другій половині року.

Слід зазначити, що Samsung має конкурентну перевагу в технологіях завдяки запуску 128-дюймового продукту PCIe 5.0. Оскільки рівень проникнення серверних платформ на базі Arm зростає, а попит на сервери АІ, за прогнозами, різко зросте, лідерство Samsung на ринку залежить від узгодження розробки продукції з вимогами до швидкості передачі даних цих динамічно зростаючих платформ.

Група SK (SK hynix та Solidigm) також відчула на собі вплив загального уповільнення ринку, повідомивши, що в першому кварталі дохід від продажів корпоративних SSD склав 458 млн дол., що на 36,4% менше, ніж у попередньому кварталі. Очікується, що попит відновиться, оскільки загальна стратегія Китаю щодо ліквідації запасів і загальний обсяг закупівель поступово стабілізується. Це може призвести до того, що в другому кварталі темпи зростання доходів SK Group від продажу корпоративних SSD і частка ринку перевищать середній показник.

WDC, яка постраждала від скорочення замовлень і цінової війни, скоротила поставки корпоративних SSD, що призвело до того, що її дохід у першому кварталі склав 225 млн дол. - приголомшливе падіння на 50% у порівнянні з попереднім кварталом. Крім того, поточні темпи досліджень і розробок WDC для корпоративних SSD відстають від конкурентів, а прибутки від NAND Flash в цьому році помітно знизилися, що змусило компанію скоротити капітальні інвестиції. Ця стратегія може в кінцевому підсумку посилити конкурентний тиск на корпоративні твердотільні накопичувачі WDC. Оскільки основні північноамериканські клієнти WDC все частіше переходять на власне виробництво, темпи зростання доходів від корпоративних SSD можуть сповільнитися. Однак це уповільнення може бути пом’якшено, якщо WDC успішно отримає схвалення своїх рішень PCIe SSD від ширшого кола клієнтів.

Компанія Micron зазнала спаду в першому кварталі через падіння попиту на серверні ODM, її дохід впав до 218 млн дол., що на 29,2% менше, ніж у попередньому кварталі. Попри те, що компанія стала першим постачальником, який представив продукт 176-L PCIe 4.0, його запуску завадили повільніший, ніж очікувалося, прогрес у верифікації та низький попит на ринку, що призвело до затримки відвантаження нових продуктів. TrendForce вважає, що обмеження Micron на китайському ринку, які впливають на обсяги поставок корпоративних SSD, вимагають розширення співпраці з клієнтами в інших регіонах. Зокрема, прогрес верифікації з північноамериканськими клієнтами матиме вирішальне значення і значною мірою визначатиме показники доходів Micron.

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