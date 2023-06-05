Продажі Foxconn у травні впали на 9,5%

5 июня 2023 г., 17:31

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Як пише Reuters, тайванська компанія Foxconn, найбільший у світі виробник електроніки за контрактом і основний збирач iPhone, заявила, що виторг в травні впав на 9,5% в річному обчисленні через слабкий попит на розумну споживчу електроніку в традиційний низький сезон.





Foxconn (Hon Hai Precision Industry), заявила, що дохід минулого місяця досяг 14,7 млрд дол., що відповідає її очікуванням, хоча і збільшився на 5% порівняно з квітнем.





У травні дохід від продажів розумної побутової електроніки, яка включає смартфони і є основним драйвером бізнесу компанії, знизився, оскільки вона увійшла в "традиційний повільний сезон".





Очікується, що бізнес Foxconn у другому кварталі знизиться через високу базу минулого року і "сезонний непіковий період" на тлі переходу від старої до нової продукції.





Перша половина року традиційно повільніша для тайванських виробників техніки, оскільки великі виробники електроніки, включаючи Apple, випускають нові продукти наприкінці року під час святкового сезону.





Результати Apple за квартал, що закінчився 1 квітня, перевершили очікування, чому сприяли кращі, ніж очікувалося, продажі iPhone і вихід на ринок Індії та інші нові ринки.





Однак чистий прибуток Foxconn у першому кварталі впав на 56%, що стало найбільшим квартальним падінням за останні три роки і відставанням від прогнозів. Компанія списала 565 млн дол. у зв'язку з продажем 34% акцій японського виробника електроніки Sharp Corp і заявила, що прогнозованість на весь рік була обмеженою.





Але минулого тижня Foxconn заявила, що додатки штучного інтелекту будуть сильно стимулювати попит на її серверний бізнес. Однак при цьому вона підтвердила, що загальні показники компанії у 2023 році залишаться незмінними через глобальні економічні негаразди.





Цього року акції Foxconn зросли на 7,6%, відстаючи від тайванського ринку, який виріс на 18,2%.

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