Для підтримки українських стартапів Google запускає онлайн-курс Startup Academy

5 октября 2022 г., 12:25

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Задля сприяння подальшому розвитку української стартап-індустрії, навіть під час війни, Google створив «Фонд підтримки України від Google for Startups» (Ukraine Support Fund) у розмірі 5 млн дол.

Продовжуючи підтримку, Google запускає тритижневий навчальний онлайн-курс Startup Academy, що фокусується на практичних знаннях та навичках з основ побудови та організації роботи стартапу. Перший тренінг відбудеться вже 20 жовтня о 16:00.

Тренінги будуть корисними для представників українських стартапів різних стадій, студентів, та всіх охочих запустити та розвинути власний бізнес. Серед спікерів – представники української та міжнародної стартап-індустрії, власники та керівники бізнесів, засновники стартапів, лектори та ментори для стартапів.

Startup Academy складається з семи навчальних тренінгів та охоплює такі теми, як: побудова бізнес-моделі та запуск стартапу; управління командою та фінансовий менеджмент; метод економічного моделювання юніт-економіка; вихід стартапу на ринок; залучення інвестицій та грантів.

Протягом курсу учасники зможуть: отримати практичні поради та приклади від досвідчених тренерів; виконати домашнє завдання з консультаціями від експертів; почути історії успіху та дізнатися особливості індустрії; ставити питання тренерам під час тренінгу; стати переможцем серед учасників і отримати нагороди від Google, відповідаючи на запитання по тренінгу на платформі Kahoot. Реєстрація на курс та програма всіх тренінгів доступні на сайті програми.

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