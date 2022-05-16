DLP-рішення Safetica ONE отримало підтримку української у модулі OCR та оптимізовану систему оновлень

16 мая 2022 г., 12:25

0

Tweet

Компанія Softico, постачальник рішень інформаційної безпеки та програмного забезпечення від світових лідерів, повідомляє про вихід нової версії рішення для запобігання витокам даних – Safetica ONE. Зокрема у версії 10.2 додано підтримку української мови для модуля оптичного розпізнавання символів (OCR), який дозволяє перевіряти відскановані PDF-документи та зображення. Також серед новинок – оптимізація оновлень для великих середовищ та вдосконалення контролю пристроїв.

Нагадаємо, що компанія Safetica є членом ESET Technology Alliance, який створено для забезпечення всебічного захисту компаній від сучасних кіберзагроз.

Інші вдосконалення версії Safetica ONE 10.2:

Покращення примусового перезавантаження. Нові сповіщення на робочих станціях інформують користувачів про необхідність примусового перезавантаження, а час перед перезавантаженням збільшено до 5 хвилин;

Оптимізація оновлення продукту на робочих станціях у великих середовищах. Оновлення робочих станцій здійснюється по черзі запитів для збалансованого використання ресурсів. Тоді як нова технологія для завантаження компонентів забезпечує коректне встановлення з’єднання;

Вдосконалення взаємодії функції контролю пристроїв із зовнішніми пристроями. Функція тепер ігнорує пристрої з невеликим обсягом пам’яті. Також для девайсів, які підтримують передачу файлів, можна окремо змінити налаштування Bluetooth;

Мережева інтеграція обмежена критично важливими програмами. Спрощена мережева інтеграція поєднує мережеву інтеграцію та перевірку SSL. Це обмежує можливості інтеграції мережевого рівня та знижує ймовірність виникнення технічних проблем. Крім цього, відтепер інтеграція за замовчуванням налаштована на режим «Сумісність», а інші режими вилучені;

Підтримка різних конфігурацій для окремих екземплярів SharePoint.

Варто зазначити, що компанія Safetica активно підтримує Україну у воєнний час та надає українським компаніям безплатні ліцензії терміном дії три місяці. Пропозиція доступна для нових користувачів рішення Safetica ONE.

Запит на отримання безплатної ІТ-допомоги можна на сайті https://it4ua.com.ua/help-ukraine/, або написавши на пошту [email protected]

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист