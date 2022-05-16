Schneider Electric анонсує Uniflair Cooling для великих ЦОДів

16 мая 2022 г., 13:45

0

Tweet

Компанія Schneider Electric аносувала нову серію охолоджувачів Uniflair з інверторними гвинтовими компресорами для великих центрів обробки даних, які забезпечують ефективність, точність і можливість налаштування для адаптації до поточних і майбутніх завдань охолодження центрів обробки даних.



Великі чиллери з повітряним охолодженням і вільним охолодженням забезпечують підвищену потужність що охолоджує і менше споживання енергії для високої енергоефективності при будь-яких умовах навколишнього середовища. Чиллери Uniflair з гвинтовими компресорами є одними з перших рішень для використання холодоагентів з низьким потенціалом глобального потепління (ПГП).



“Новітні чиллери Uniflair розроблені з урахуванням екологічності та забезпечують підприємствам значну енергоефективність та надійність навіть у складних умовах. Завдяки використанню екологічно чистих холодоагентів у поєднанні зі зниженим споживанням електроенергії ця пропозиція підкреслює відданість Schneider цілеспрямованим інноваціям та стійкості, а також надає клієнтам можливість адаптуватися в перспективі,” – зазначив Панкадж Патхак, директор з систем охолодження, Secure Power, Schneider Electric.



Найновітніші чиллери Uniflair 300-2200 кВт від Schneider вирізняються значними покращеннями щодо високоефективного та надійного охолодження у центрах обробки даних, та покращують поточну платформу внаслідок нових розмірів та конфігурацій. Ці чиллери:

• Мають модульну конфігурацію та компонування для спрощення та прискорення розгортання та проєктування об'єкту.

• Інтегрують систему вільного охолодження, яка використовує зовнішнє повітря для забезпечення охолодження, мінімізуючи споживання енергії, не впливаючи на розмір пристрою.

• Мінімізують річне споживання енергії, покращуючи загальну вартість володіння.

• Побудова системи охолодження з використанням води з вищою температурою дає змогу отримати додаткову потужність 2 МВт шляхом зростання охолоджувальної здатності агрегату при зменшенні займаної ним площі.





На додаток до забезпечення сталого розвитку центрів обробки даних за допомогою інновацій, Schneider Electric підтвердила свою прихильність до співпраці з галуззю як член коаліції, що заснувала Кліматичну угоду Infrastructure Mason. Кліматична угода Infrastructure Mason (iMason), неприбуткова професійна асоціація, яка зібрала історичний кооператив із понад 50 компаній, включаючи AWS, Microsoft та Google, щоб скоротити викиди вуглецю в матеріалах, продуктах та електроенергії цифрової інфраструктури. Місія цієї угоди полягає в стандартизації глобального обліку вуглецю в цифровій інфраструктурі, впливаючи на ринкові рішення, щоб спонукати галузь до досягнення вуглецевої нейтральності.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист