Disney вже попереду Netflix за кількістю передплатників на потокове відео,

15 августа 2022 г., 16:35

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Як повідомляє Reuters, компанія Walt Disney обійшла Netflix, маючи загальне число клієнтів своїх потокових сервісів у 221 мільйона.



Крім того, медіа-гігант заявив, що підвищить місячну абонентську плату Disney+ без реклами на 38% до 10,99 доларів у грудні, коли почне пропонувати нову опцію, яка включає й варіант з рекламою за поточною ціною.



Компанія Disney у 2017 році зробила ставку на створення потокового сервісу, який би конкурував з Netflix, оскільки аудиторія почала активно переходити до онлайн-перегляду з кабельного ТВ.



Через п’ять років Disney обійшов Netflix за кількістю клієнтів. “Mouse House” додав 14,4 мільйона клієнтів Disney+, перевершивши консенсус аналітиків у 10 мільйонів, після випуску серіалу «Зоряні війни» «Обі-Ван Кенобі» та Marvel «Ms. Marvel».



У поєднанні з Hulu та ESPN+ Disney заявила, що на кінець минулого кварталу мала вже 221,1 мільйона передплатників, тоді як Netflix зафіксував 220,7 мільйона покупців його потокового мовлення.



Як кажуть експерти, Disney має ще більше можливостей для зростання на міжнародних ринках, де компанія швидко розгортає свої послуги та додає нових клієнтів.



Щоб допомогти залучити нових клієнтів, Disney запропонує версію з рекламою, починаючи з 8 грудня, за 7,99 доларів на місяць, за тією ж ціною, яку зараз стягує за версію без реклами, повідомила компанія.



Ціни на Hulu зростуть на 1-2 долари на місяць у грудні залежно від плану.



Зараз Disney прогнозує від 215 до 245 мільйонів клієнтів Disney+ до кінця вересня 2024 року. Це менше з 230-260 мільйонів попередніх очікувань.



Компанія все ще очікує, що її підрозділ потокового телебачення принесе прибуток у 2024 фінансовому році. За останній квартал підрозділ втратив 1,1 мільярда доларів.

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