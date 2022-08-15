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Біткоїн вперше за два місяці піднявся до 25 тис, але потім знову відкотився

15 августа 2022 г., 17:51

Минулої неділі біткоїн досяг позначки в дорожче 25 тис дол., таким чином зростання за добу склало майже 2,5%.

Згідно з Coindesk показник досяг 25 204 дол., що було найвищою точкою  з 13 червня 2022 року, тобто за два останні місяці.

Але через деякий час зріст зупинився і криптовалюта почала падати. Зараз курс - 24 115 дол.

Експерти стверджують, що підвищенню курсу найпопулярнішою криптовалюти сприяли дані індексу споживчих цін у США, які виявилися нижчими за прогнозовані.

Всупереч укріпленню біткоїна останнім часом, дехто з аналітиків вважає, що навряд чи він досягне нових максимумів, а скоріше знову продовжить падіння до 10 тис дол. і навіть нижче. Так президент Euro Pacific Capital Пітер Шіфф (Peter D. Schiff) впевнений, що крипторинок все ще знаходиться в міхурі, попри падіння ціни біткоїна приблизно на 65% від максимумів. “Думаю, люди повинні скористатися ралі, яке є зараз, та піти. Багато хто купував біткоїн чотири, п'ять, шість років тому і він у гарному плюсі”, каже він.

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