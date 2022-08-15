Портфоліо Softprom поповнили рішення KnowBe4 для навчання та тренінгів з питань ІТ-безпеки

15 августа 2022 г., 15:45

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Компанія Softprom оголошує про підписання партнерської угоди з KnowBe4 – найбільшою у світі платформою симуляції фішингу та тренінгів з ІТ-безпеки. Дослідницькі компанії, такі як Gartner, Forrester, називають KnowBe4 лідером у цьому сегменті. Відповідно до угоди, Softprom просуватиме продукти KnowBe4 у всій континентальній Європі.

До портфоліо Softprom додано такі рішення KnowBe4:

Security Awareness Training and Simulated Phishing Platform – платформа KnowBe4, включає сотні навчальних модулів з питань безпеки та імітації фішингу, ви можете навчити користувачів приймати розумніші рішення щодо безпеки. Це дозволяє повністю налаштувати імітовані атаки, цільові сторінки та імітовані вкладення, а також підробити власний домен для імітованих CEO атак з відстеженням відповідей;

PhishER – виявляє та реагує на загрози, що поширюються електронною поштою. Це легка Security Orchestration, Automation and Response (SOAR);

платформа, яка реагує на загрози та керує великим обсягом потенційно шкідливих повідомлень електронної пошти. Найпопулярніше рішення у категорії SOAR в Gartner Peer Insights.

Більш ніж 50 тис. організацій по всьому світу використовують платформу KnowBe4. Заснована фахівцем з інформаційних технологій та безпеки даних Стю Сьюверманом, KnowBe4 допомагає організаціям вирішувати людський фактор безпеки, підвищуючи обізнаність про програми-вимагачі, СЕО-шахрайство та інші тактики соціальної інженерії за допомогою нового підходу до навчання обізнаності щодо безпеки. Кевін Мітнік, міжнародно визнаний фахівець з кібербезпеки та головний хакер KnowBe4, допоміг розробити навчання на основі його добре задокументованої тактики соціальної інженерії. Десятки тисяч організацій покладаються на KnowBe4, щоб мобілізувати своїх кінцевих користувачів як останню лінію захисту.

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