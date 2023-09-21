DigitalEurope допомагатиме Україні у розбудові цифрової інфраструктури та розвитку малого й середнього бізнесу

21 сентября 2023 г., 14:35

0

Tweet

«Міністерство цифрової трансформації України» та європейська асоціація DigitalEurope підписали меморандум щодо розширення співпраці та продовження проєкту Laptops for Ukraine.

DigitalEurope – це одна з найбільших асоціацій, яка представляє в Європі інтереси понад 45 тисяч компаній технологічної індустрії. Тепер вона допомагатиме й українським компаніям брати участь у проєктах з питань цифровізації та кіберзахисту. Ідеться про залучення інвестицій для розбудови цифрової інфраструктури України та розвитку українського малого й середнього бізнесу.

«Співпраця з DigitalEurope – це можливість для українських підприємців ще більше інтегруватися до ринку ЄС. Ми вже маємо досвід співпраці з міжнародною асоціацією DigitalEurope у межах проєкту Laptops for Ukraine. Відтепер партнерство виходить на новий рівень. Вдячний за готовність підтримувати рушійну силу української економіки – мале й середнє підприємництво», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

«Мінцифра» співпрацює з DigitalEurope з грудня минулого року. Партнерство розпочалося з проєкту Laptops for Ukraine. Його мета – зібрати 50 тисяч одиниць техніки для українських регіонів, які постраждали від війни. У межах цього проєкту DigitalEurope створили мережу хабів для збору техніки в 15 країнах Європи. Вже вдалося зібрати близько 25 тисяч одиниць техніки, перша тисяча обчислювальних пристроїв прибула в Україну на початку вересня. Крім того, за сприяння DigitalEurope ведуться переговори з Amazon про передання великої партії планшетів та електронних книг для потреб освітньої системи.

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні