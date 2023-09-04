«Держспецзв’язку» підготувала методичні рекомендації щодо кіберзахисту систем електронного документообігу

4 сентября 2023 г., 14:25

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Дедалі більше органів державної та місцевої влади в Україні, підприємств критичної інфраструктури, установ та організацій різної форми власності впроваджують у роботу системи електронного документообігу (СЕД). Вони призначені для створення, реєстрації, зберігання, пошуку, класифікації та маршрутизації документів, а також – для ефективної та швидкої взаємодії.

Поряд зі зручністю використання таких систем існують і ризики, які необхідно мінімізувати. «Держспецзв’язку» розробила та затвердила методичні рекомендації щодо підвищення рівня кіберзахисту систем електронного документообігу. Відповідний наказ №773 від 30 серпня 2023 року опублікований на сайті служби.

Дотримання рекомендацій дасть можливість: забезпечити безперервне та стале функціонування СЕД; проаналізувати поточний стан кіберзахисту систем електронного документообігу; знизити ризики несанкціонованого доступу до електронних інформаційних ресурсів тощо.

Рекомендації розроблені з урахуванням вимог законодавства України, відповідно до національних та міжнародних стандартів та усталеної практики забезпечення захисту інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем.

Повний текст документу розміщений на сайті «Держспецзв’язку».

Нагадаємо, раніше були затверджені методичні рекомендації щодо реагування суб’єктами забезпечення кібербезпеки на різні види подій у кіберпросторі.

А також – рекомендації щодо кіберзахисту автоматизованих систем управління технологічними процесами.

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