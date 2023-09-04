Cisco та Nutanix мають намір спростити гібридні мультихмарні рішення

4 сентября 2023 г., 13:45

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Cisco та Nutanix оголосили про глобальне стратегічне партнерство з метою прискорення розгортання гібридних мультихмарних технологій. Компанії, як стверджується, будіть пропонувати найбільш повне в галузі гіперконвергентне рішення для модернізації ІТ і трансформації бізнесу.

ІТ-організації продовжують стикатися зі значними операційними перешкодами та нагальними проблемами стійкості та безпеки в результаті зростаючої складності мультихмарних технологій. Нове партнерство відповідає на ці виклики, спрощуючи та прискорюючи надання інфраструктури та додатків у глобальному масштабі завдяки кращим у своєму класі хмарним операційним моделям, безпрецедентній гнучкості та автоматизованій відмовостійкості з найкращою в галузі підтримкою клієнтів.

«Клієнтам потрібні прості, стійкі та готові до майбутнього рішення, - зазначає Джеремі Фостер (Jeremy Foster), старший віце-президент і генеральний директор Cisco Compute. - Це партнерство пропонує комплексне рішення, що охоплює віртуальні обчислення, мережеві технології та системи зберігання даних у центрах обробки даних клієнтів і публічних хмарах. Поєднуючи відзначений нагородами портфель обчислювальних рішень Cisco, керованих за моделлю SaaS, з перевіреним на ринку програмним забезпеченням хмарної платформи Nutanix, ми можемо допомогти клієнтам розробити збалансований підхід до забезпечення сучасних робочих навантажень в локальному та хмарному середовищі».

«Оскільки організації прагнуть йти в ногу з темпами інновацій, їм потрібна інтегрована програмно-апаратна платформа для підтримки розгортання додатків в будь-якому місці, - говорить Таркан Манер (Tarkan Maner), комерційний директор Nutanix. - Це партнерство забезпечить розширені ринкові можливості для обох організацій, оскільки вони вирішують проблеми стандартизації, спрощення та захисту середовищ в центрах обробки даних, публічних хмарних сховищах і периферії».

Нова пропозиція об’єднує обчислювальну та мережеву інфраструктуру Cisco, керовану за моделлю SaaS (Cisco Unified Computing System з Cisco Intersight), з хмарною платформою Nutanix (Nutanix Cloud Infrastructure, Nutanix Cloud Manager, Nutanix Unified Storage і Nutanix Desktop Services), і буде продаватися Cisco з використанням її широкої мережі партнерів на ринку. Підкреслюється, що клієнти отримають вигоду від повністю інтегрованого та перевіреного рішення, яке продається, будується, управляється та підтримується цілісно для забезпечення безперебійного наскрізного досвіду. Рішення пропонуватиме гнучкі варіанти розгортання з підтримкою стоєчних і блейд-серверів Cisco UCS, включаючи початкову підтримку серверів серії C і заплановану в майбутньому підтримку серверів UCS X-Series.

Nutanix Cloud Platform забезпечить узгоджену хмарну операційну модель з єдиною платформою для запуску додатків і даних в центрах обробки даних, периферійних і загальнодоступних хмарах.

Мікро-ЦОД додає значної гнучкості бізнесу