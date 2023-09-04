У 2024 році очікується зростання попиту на DRAM і NAND на 13% і 16% відповідно

4 сентября 2023 г., 15:25

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TrendForce очікує, що постачальники пам’яті продовжать свою стратегію скорочення виробництва як DRAM, так і NAND Flash у 2024 році. Причому скорочення буде особливо помітним у секторі NAND Flash, який переживає фінансові труднощі.

Прогнозується, що у першому півріччі 2024 року ринковий попит на споживчу електроніку залишатиметься невизначеним. Крім того, очікується ослаблення капітальних витрат на сервери загального призначення через конкуренцію з боку серверів зі штучним інтелектом. Беручи до уваги низький базовий рівень 2023 року і поточні низькі ціни на деякі продукти пам’яті, TrendForce прогнозує, що темпи зростання попиту на DRAM і NAND Flash в річному обчисленні складуть 13% і 16% відповідно. Тим не менш, досягнення ефективного скорочення запасів і відновлення балансу попиту і пропозиції в наступному році буде значною мірою залежати від здатності постачальників обмежувати свої виробничі потужності. За умови ефективного управління, це може відкрити можливість для відновлення середніх цін на пам’ять.

Прогнозується, що річний темп зростання середньої ємності DRAM для ПК складе приблизно 12,4%, в основному завдяки новим процесорам Intel Meteor Lake, які вийдуть у масове виробництво наступного року. Ексклюзивність DDR5 і LPDDR5 цієї платформи, ймовірно, зробить DDR5 новим мейнстрімом, випередивши DDR4 у другій половині 2024 р. Темпи зростання клієнтських SSD-накопичувачів для ПК будуть не такими високими, як у DRAM, і становитимуть лише 8-10%. Оскільки поведінка споживачів все більше зміщується в бік хмарних рішень, попит на ноутбуки з великим об’ємом пам’яті знижується. Попри те, що моделі на 1 ТБ стають все більш доступними, 512 ГБ залишається переважним варіантом пам’яті. Крім того, постачальники пам’яті підтримують цінову стабільність шляхом значного скорочення виробництва. Якщо ціни досягнуть найнижчого рівня, а потім відновляться, виробники ПК зіткнуться з підвищеними витратами на твердотільні накопичувачі. Це, в поєднанні з підвищенням ліцензійних платежів Windows для накопичувачів ємністю від 1 ТБ і вище, швидше за все, стримуватиме подальше зростання середньої ємності накопичувачів.

За оцінками, середньорічні темпи зростання середньої ємності серверної оперативної пам’яті досягнуть 17,3%. Цей сплеск в першу чергу пов’язаний зі зміною поколінь серверних платформ, підвищеною залежністю від оперативної пам’яті, яка координується з ядрами процесора в конкретних операціях хмарних операторів, а також високими вимогами до обчислювального навантаження серверів штучного інтелекту. Щодо твердотільних накопичувачів корпоративного класу, то орієнтовний річний темп зростання середньої ємності становить 14,7%. Що стосується CSP, то розгортання процесорів з підтримкою PCle 5.0 свідчить про те, що рівень запасів повинен повернутися до норми на початку наступного року, що, ймовірно, призведе до збільшення закупівель продуктів ємністю 8 ТБ. Що стосується А-брендів сегмента серверів, то, хоча різке зниження цін на NAND Flash сприяє збільшенню кількості розгортань 16 ТБ, внесок серверів зі штучним інтелектом в це зростання залишається відносно обмеженим.

Щорічні темпи зростання виробництва смартфонів у 2024 році оцінюються у скромні 2,2%, що значною мірою зумовлено глобальним економічним спадом. TrendForce називає це основною причиною повільного зростання обсягу попиту. Завдяки зниженню цін на пам’ять, яке триває вже кілька кварталів поспіль, бренди все більше зосереджуються на апаратному забезпеченні, як факторі конкуренції. Як наслідок, середня ємність DRAM-пам’яті в смартфонах, за прогнозами, зросте у середньому на 14,3% у 2023 році. З огляду на те, що середня ціна мобільної DRAM у 2024 році залишиться на відносно низькому рівні, ця тенденція, ймовірно, збережеться, що потенційно призведе до додаткового зростання середнього обсягу пам’яті пристроїв на 7,9% за рік.

Стосовно UFS і eMMC, очікується, що такі фактори, як зростаючий попит на сховища для зберігання зображень і збільшення проникнення 5G, сприятимуть збільшенню середньої ємності пам’яті в смартфонах. Однак, оскільки постачальники скорочують виробництво, щоб підготувати ґрунт для потенційного зростання цін, OEM-виробники смартфонів, за прогнозами, будуть більш обережними в управлінні витратами у 2024 році, що може призвести до зменшення кількості моделей середнього і низького класу, що пропонують понад 1 ТБ накопичувачи. До речі, відсутність ентузіазму щодо продукції QLC серед виробників смартфонів, ймовірно, є перешкодою для постачальників, які прагнуть підштовхнути споживачів до модернізації ємності за рахунок більш дешевих варіантів. З огляду на те, що базовий обсяг пам’яті смартфонів постійно зростає, а також враховуючи відсутність планів Apple щодо випуску моделей iPhone з об’ємом пам’яті понад 1 ТБ, TrendForce прогнозує, що в 2024 році середньорічні темпи зростання ємності пам’яті смартфонів коливатимуться на рівні 13%.

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