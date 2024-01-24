Counterpoint: ПК зі штучним інтелектом стануть основним драйвером у 2024 році

24 января 2024 г., 11:35

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Згідно з останніми даними Counterpoint Research, світовий ринок ПК завершив IV кв. 2023 року з падінням поставок на 0,2 % порівняно з попереднім роком. Це був восьмий квартал поспіль, у якому спостерігалося зниження поставок у річному обчисленні. Сезон свят наприкінці року не зміг викликати значного відновлення поставок. Як OEM-виробники, так і ODM-виробники очікують, що динаміка відновиться в першому півріччі 2024 року.



За весь 2023 рік світовий ринок ПК, згідно з Counterpoint, скоротився на 14 % порівняно з попереднім роком через зниження темпів зростання як у комерційному, так і в споживчому секторах. Крім того, у другій половині минулого року було випущено кілька продуктів, більшість із яких почнуть постачати у наступному році. Це вплинуло на динаміку поставок у 2023 році. З іншого боку, рівень запасів ПК нормалізувався до здорового рівня, що відкриває шлях до появи нових продуктів.



Рейтинг OEM-виробників ПК залишався незмінним протягом усього 2023 року, оскільки низький попит і перетравлення запасів стримували зростання поставок по всьому ринку. Однак траєкторії зростання провідних виробників ПК все ж таки різнилися. У четвертому кварталі 2023 року зростання Lenovo і HP склало близько середини однозначного числа в порівнянні з аналогічним періодом минулого року завдяки відновленню ринку і динаміці поповнення запасів у Північній Америці. У Dell спостерігалося зниження поставок на 9 % проти попереднього року через уповільнення зростання комерційного сектору, тоді як Apple зберегла стійкість у цьому кварталі, збільшивши поставки на 2 % проти попереднього року.



За весь 2023 рік Lenovo і HP продовжували лідирувати на ринку з частками 24 % і 21 % відповідно, водночас остання компанія продемонструвала відносно стійке зниження постачань на 5 % порівняно з попереднім роком, що було зумовлено періодом поповнення запасів на північноамериканському ринку. Частка Dell на ринку склала 16 %, але при цьому вона зіткнулася зі слабким комерційним попитом, що призвело до зниження поставок на 20 %. Apple також покинула 2023 рік із падінням поставок на 14 %, зберігши свою частку ринку на рівні близько 9 %.



Counterpoint вважає, що ПК зі штучним інтелектом будуть у центрі уваги 2024 року, оскільки Intel і AMD пропонують процесорні рішення (Meteor Lake і Hawk Point). У IV кв. 2023 року виробники ПК також продовжували анонсувати нові продукти для ПК зі штучним інтелектом у різних сегментах. Після виставки CES виробники представлять ще більше продуктів для ПК зі штучним інтелектом, хоча аналітики очікують, що основний цикл заміни буде завершено в другому півріччі 2024 року. Згідно з прогнозом за 2025 р. частка продажів ноутбуків зі штучним інтелектом сягне 50%, водночас на додачу до основних CPU і GPU в ПК буде встановлено щонайменше NPU або прискорювач штучного інтелекту (AI engine).



Уповільнення витрат підприємств і процес дестокінгу 2023 року викличуть попит на поповнення запасів з боку постачальників ПК, що стане драйвером для сектора комерційних ПК. З іншого боку, рішення Snapdragon X Elite від Qualcomm на базі Nuvia стануть додатковим драйвером у 2024 році. Потенційно це стане ще однією віхою для ПК на базі Arm.

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