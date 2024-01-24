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Понад 800 IT-компаній вже стали резидентами простору «Дія.Сіty»

24 января 2024 г., 10:25
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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що до спеціального податкового та правового простору для ІТ-бізнесу приєдналися вже понад 800 компаній, близько 100 з них зайняті в галузі defense-tech.

Лише за останній місяць до «Дія.Сіty» долучились:

Monte – заснована у 2022 році українська кіберспортивна організація. Минулого року вона перемогли одразу на 6 турнірах і увійшла в топ-10 найкращих кіберспортивних команд світу.

CheckEye – хмарне рішення, яке зможе допомогти 2,5 млрд людей діагностувати захворювання ока на ранній стадії.

Yalantis – українська компанія з розробки софту та ІТ-консалтингу. Вона працює 15 років на ринку аутсорсингу та надає індивідуальні технічні рішення для бізнесів у таких індустріях, як healthcare, supply chain, fintech, нерухомість та IoT.

SoftServe Dynamics – субкомпанія, що належить всесвітньовідомому українському аутсорсеру SoftServe. Їхніми послугами користуються клієнти з Північної Америки, ЄС та Азії. Серед них – IBM, Cisco, Panasonic тощо.

XOresearch – дослідницька компанія, яка спеціалізується на розробках у галузі ШІ. Вони створили відомий продукт CardioAI, що дає змогу моніторити серцевий ритм без сторонньої допомоги за допомогою електронної медичної карти

Karandash Animation Studio – українська анімаційна студія. Вони створюють анімації для 2D та 3D серіалів та повнометражних фільмів.

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