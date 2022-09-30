Cloudflare запускає альтернативу CAPTCHA

30 сентября 2022 г., 10:25

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Компанія Cloudflare заявила, що тестує нове рішення під назвою Turnstile, яке може покінчити з візуальними головоломками CAPTCHA («Доведіть, що ви не робот») за допомогою простого фрагмента коду.



Turnstile тестує саме браузер, а не людину, і робить це шляхом проходження набору різних завдань, які шукають докази того, що відвідувач є людиною, натискаючи на використовуване програмне забезпечення. Спочатку завдання є простими, але за лаштунками знаходиться модель машинного навчання, яка працює для виявлення «дивною» поведінки. Алгоритм Turnstile таким чином враховує телеметрію браузера і поведінку користувача в системі.



Технологія Cloudflare працює невидимо, використовуючи JavaScript, щоб відвідувачі не були роздратовані чимось інтерактивним, як традиційні підходи CAPTCHA.



Технологія, що лежить в основі Turnstile, є адаптацією, яка забезпечує роботу "Managed Challenge" компанії, яку Cloudflare використовувала для зменшення кількості CAPTCHA на веб-сторінках своїх клієнтів. За даними компанії, ця ж технологія дозволила скоротити загальну кількість візуальних головоломок, що дратують людей, на 91%, а до кінця року планується досягти 99 %.



«Пропускаючи етап візуальної головоломки майже для всіх відвідувачів, ми змогли скоротити час, який відвідувачі витрачають на виконання завдання з 32 секунд в середньому до однієї секунди для запуску наших неінтерактивних завдань», - зазначила команда Cloudflare в своєму блозі.



Позбувшись CAPTCHA, компанії також значно зменшать кількість людей, які залишають свої веб-сайти, оскільки Cloudflare виявила, що відвідувачі на 31% рідше залишають сторінки, використовуючи нову технологію, ніж з традиційні.



Компанія також заявила, що Turnstile може скористатися новими токенами приватного доступу, вбудованими в майбутні версії macOS і iOS, щоб зменшити обсяг персоналізованих даних, що відправляються, а зовні, що підвищить безпеку і конфіденційність для користувачів.



Для використання Turnstile веб-розробникам потрібно зареєструватися в сервісі Cloudflare. Доступ до системи захисту надається безоплатно.

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