Kioxia розробила перші в галузі карти пам'яті microSDXC на 2 ТБ

30 сентября 2022 г., 9:35

Корпорація Kioxia оголосила про створення перших робочих прототипів карт пам'яті microSDXC ємністю 2 ТБ.



Завдяки використанню інноваційної 3D флеш-пам'яті BiCS FLASH та контролера власної розробки, основні функції нових карт пам'яті KIOXIA 2TB microSDXC UHS-I були підтверджені в максимальній щільності стандарту microSDXC.



Оскільки ємність запису даних у смартфонах, екшн-камерах і портативних ігрових приставках продовжує зростати, потреба в картах пам'яті SD надвисокої ємності для зберігання всіх цих даних як ніколи висока. Специфікація SDXC Асоціації SD вже більше десяти років підтримує карти пам'яті об'ємом до 2 ТБ, але до цього часу таких накопичувачів успішно не випускалося.



Робочі прототипи карт KIOXIA об'ємом 2 ТБ, розроблені за власною технологією компанії, побудовані шляхом складання шістнадцяти 1 терабітних мікросхем 3D флеш-пам'яті та досягають максимальної товщини 0,8 мм в області кріплення мікросхем, що робить їх придатними для використання в системах запису даних великої ємності.



Серійне виробництво карт пам'яті KIOXIA microSDXC ємністю 2 ТБ заплановано на 2023 рік.

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