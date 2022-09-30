Dell і Red Hat розширюють стратегічну співпрацю для прискорення DevOps в мультихмарних середовищах

30 сентября 2022 г., 11:45

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Dell Technologies розширює свої давні стратегічні відносини з Red Hat, щоб запропонувати нові рішення, які спрощують розгортання і управління локальною контейнерною інфраструктурою в мультихмарних середовищах.



Gartner прогнозує, що 90% світових організацій будуть використовувати контейнерні додатки у виробництві до 2027 року. Однак, зі зростанням впровадження зростають і проблеми, пов'язані з розгортанням і управлінням розгортанням контейнерів в організаціях, а також з пошуком ІТ-персоналу з необхідними навичками роботи. Об'єднані рішення Dell і Red Hat допоможуть організаціям прискорити розробку і експлуатацію (DevOps) хмарних додатків, усунувши при цьому бар'єри в управлінні ІТ.



«Співпраця Dell і Red Hat має ключове значення для наших зусиль по створенню мультихмарної екосистеми, яка пропонує клієнтам більшу гнучкість і вибір при розробці нових додатків і модернізації існуючих в мультихмарних середовищах», - наголосив Джефф Бодро (Jeff Boudreau), президент групи інфраструктурних рішень Dell Technologies. «Завдяки Dell APEX і Red Hat OpenShift розробники можуть зосередитися на створенні інноваційних продуктів і послуг і зняти з себе проблеми, пов'язані з підтримкою інфраструктури».



«Клієнти хочуть мати можливість запускати свої додатки там, де їм потрібно, з гнучкістю переходу від центру обробки даних до периферії або декількох публічних хмар, як того вимагають бізнес-потреби», - підкреслив Ашеш Бадані (Ashesh Badani), старший віце-президент, керівник продуктів Red Hat. - «Розширюючи нашу існуючу співпрацю з Dell, ми надаємо клієнтам ще більший вибір і гнучкість в їх гібридних хмарних операціях, об'єднуючи провідну в галузі корпоративну платформу Kubernetes в Red Hat OpenShift з потужними інфраструктурними технологіями Dell. Ця спільна робота допоможе спростити реагування організацій на мінливу динаміку корпоративних ІТ, дозволяючи ІТ-командам створювати додатки один раз для розгортання в приміщеннях, але зберігаючи при цьому гнучкість для їх запуску в будь-якому місці, де це необхідно, у всій широті відкритої гібридної хмари».



APEX Containers для Red Hat OpenShift пропонує локальне, кероване Dell рішення Container-as-a-Service, що дозволяє розробникам впроваджувати інновації. Сервіс дозволяє клієнтам задовольнити потреби своїх розробників без необхідності створювати власну фізичну інфраструктуру та керувати нею. Послуга надається у вигляді підписки, Dell контролює діяльність та операції з управління інфраструктурою.



Платформа Dell Validated Platform для Red Hat OpenShift на базі Intel спрощує процеси розгортання та управління локальною інфраструктурою для оркестрування контейнерів завдяки повністю задокументованим інструкціям з розгортання та конфігурації. Клієнти можуть швидше вводити в експлуатацію свою локальну інфраструктуру і більш передбачувано управляти середовищем Red Hat OpenShift на програмно-визначеній інфраструктурі Dell PowerFlex.



Завдяки спільній розробці Red Hat OpenShift на «bare metal», команди DevOps можуть швидше надавати обчислювальні ресурси і ресурси зберігання, а також забезпечувати інфраструктуру як код, автоматизуючи процеси, що дозволяє розробникам стати двигуном інновацій для свого бізнесу.



Dell і Red Hat спільно розробляють гібридне хмарне рішення, яке розширює можливості управління локальними розгортаннями Red Hat OpenShift в публічних хмарах і периферії більш послідовно. Ця автоматизована інфраструктура буде використовувати програмне забезпечення Dell для повної інтеграції Red Hat OpenShift на масштабованих програмно-визначених системах зберігання даних і обчислень Dell, що забезпечить гнучкість хмари і допоможе спростити локальні операції. Оскільки гнучкість додатків має вирішальне значення для збереження конкурентоспроможності бізнесу, тісна інтеграція полегшить організаціям розробку додатків один раз і їх розгортання в будь-якому місці за допомогою загальної операційної моделі.



Dell і IBM мають намір запропонувати штучний інтелект для ІТ-операцій (AIOps) і можливості інтелектуальної автоматизації, які допоможуть забезпечити високу доступність, безвідмовність і продуктивність критично важливих додатків клієнтів в будь-якому масштабі. Коли це стане доступним, клієнти отримають можливість додаткової видимості і дієвої аналітики по всьому стеку, від інфраструктури до бізнес-додатків.

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