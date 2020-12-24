Cloudflare купила платформу фронтенд-разработки Linc

24 декабря 2020 г., 14:20

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Фирма Cloudflare, владелец популярной инфраструктуры доставки контента, объявила о поглощении Bitgenics, больше известного как Linc. Технология этого австралийского стартапа, упрощающая разработку клиентской части (front-end) онлайновых служб, станет важным звеном в дальнейшем продвижении Cloudflare на рынок веб-приложений.

Построение пользовательского интерфейса веб-служб это сложная задача, обычно возлагаемая на нескольких разработчиков. Как раз взаимодействие между фронтенд-разработчиками и призвана упростить платформа Linc, превращающая исходный код в функционирующую предварительную версию веб-страницы.

Эта preview-страница имеет веб-адрес, благодаря которому разработчик может делиться ею с коллегами по проекту. Linc утверждает, что в режиме предпросмотра критические ошибки выявлять гораздо легче, чем путём кропотливой проверки исходного кода. Кроме того, платформа Linc удобна для налаживания взаимодействия с дизайнерами и другими участниками проекта, не имеющими опыта программирования.

Стартап привлекателен для Cloudflare не только средствами групповой работы. Платформа Linc позволяет после исправления ошибок автоматически развёртывать код в рабочей среде, в том числе на хостинге веб-приложений Cloudflare Pages, который Cloudflare запустила в этом году.

Таким образом, новое приобретение позволит Cloudflare предложить помимо удобного хостинга, также средства создания и внедрения веб-приложений. Это является важным элементом магистральной стратегии компании, направленной на предоставление комплексных пакетов решений.

Нечто подобное Cloudflare недавно анонсировала для рынка кибербезопасности с пакетом инструментов, обеспечивающих обнаружение вторжений, изоляцию браузера, межсетевые экраны и тому подобное. Бизнес-заказчики предпочитают такие интегрированные решения, поскольку их проще использовать, чем набор разрозненных и плохо взаимодействующих между собой инструментов.

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