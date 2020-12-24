 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 51 (1246)

13.12 - 20.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Cloudflare купила платформу фронтенд-разработки Linc

24 декабря 2020 г., 14:20
0 
 

Cloudflare купила платформу фронтенд-разработки Linc

Фирма Cloudflare, владелец популярной инфраструктуры доставки контента, объявила о поглощении Bitgenics, больше известного как Linc. Технология этого австралийского стартапа, упрощающая разработку клиентской части (front-end) онлайновых служб, станет важным звеном в дальнейшем продвижении Cloudflare на рынок веб-приложений.

Построение пользовательского интерфейса веб-служб это сложная задача, обычно возлагаемая на нескольких разработчиков. Как раз взаимодействие между фронтенд-разработчиками и призвана упростить платформа Linc, превращающая исходный код в функционирующую предварительную версию веб-страницы.

Эта preview-страница имеет веб-адрес, благодаря которому разработчик может делиться ею с коллегами по проекту. Linc утверждает, что в режиме предпросмотра критические ошибки выявлять гораздо легче, чем путём кропотливой проверки исходного кода. Кроме того, платформа Linc удобна для налаживания взаимодействия с дизайнерами и другими участниками проекта, не имеющими опыта программирования.

Стартап привлекателен для Cloudflare не только средствами групповой работы. Платформа Linc позволяет после исправления ошибок автоматически развёртывать код в рабочей среде, в том числе на хостинге веб-приложений Cloudflare Pages, который Cloudflare запустила в этом году.

Таким образом, новое приобретение позволит Cloudflare предложить помимо удобного хостинга, также средства создания и внедрения веб-приложений. Это является важным элементом магистральной стратегии компании, направленной на предоставление комплексных пакетов решений.

Нечто подобное Cloudflare недавно анонсировала для рынка кибербезопасности с пакетом инструментов, обеспечивающих обнаружение вторжений, изоляцию браузера, межсетевые экраны и тому подобное. Бизнес-заказчики предпочитают такие интегрированные решения, поскольку их проще использовать, чем набор разрозненных и плохо взаимодействующих между собой инструментов.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  