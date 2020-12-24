Konica Minolta представила IoT-камеру Mobotix S74 с четырьмя модулями

24 декабря 2020 г., 14:45

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Konica Minolta анонсировала видеосистему с технологией интернета вещей и четырьмя модулями, которая нацелена на решение широкого круга задач видеонаблюдения. Модель MOBOTIX S74 относится к линейке устройств нового поколения и поддерживает работу с платформой MOBOTIX 7.

MOBOTIX S74 включает сенсорный модуль The Ultra LowLight 4MP Day & Night с автоматическим переключением между форматом съёмки в дневном и ночном режиме. Заявлено, что это позволяет получать яркие изображения и точно воспроизводить цвета даже в условиях низкой освещённости. Функция помогает лучше распознавать людей или транспортные средства в тёмных условиях.

Видеомодуль имеет более короткое время экспозиции — это значительно повышает резкость изображения объекта, который движется в сумерках. Показатель SRV (соотношения сигнала и шума) равен 19, что указывает на высокую светочувствительность датчиков Ultra LowLight: она в четыре раза выше, чем у традиционного модуля 4K UHD.

Также камера обладает новой версией ИК-подсветки. Как и в других моделях нового поколения MOBOTIX, в ней оптимизирована функция широкого динамического диапазона (WDR) для работы в условиях плохого освещения. Функция WDR объединяет изображения с разным временем экспозиции в одну картинку, автоматически осветляя слишком тёмные и затемняя слишком светлые участки. В итоге изображение становится более чётким и детализированным.

MOBOTIX S74 также обладает функцией тепловой радиометрии. Благодаря тепловизионной технологии VGA и увеличенному углу изображения до 90° x 69° камера распознаёт перепады температур даже с больших расстояниях. Это помогает обеспечивать более надёжную защиту периметра. При этом благодаря компактному корпусу камера практически незаметна.

Благодаря работе с открытой платформой MOBOTIX 7 функциональные возможности камеры расширяются за счёт сертифицированных приложений, основанных на искусственном интеллекте и технологии глубокого машинного обучения.

При этом пользователи могут разрабатывать собственные приложения для решения конкретных задач — их можно интегрировать в платформу. Так решения становятся более гибкими и модульными, а значительно расширяя возможности системы. В камерах MOBOTIX S74 предустановлен набор дополнительных приложений, которые клиенты могут использовать бесплатно и без лицензии в первые 30 дней использования.

В EDGE-камере MOBOTIX S74 встроен процессор обработки и хранения изображений, поэтому для работы не требуется дополнительное программное или аппаратное обеспечение. Так решение помогает снижать нагрузку на сервера, а также уменьшать капитальные вложения и эксплуатационные расходы. При расширении системы дополнительными сетевыми камерами потребуется только расширенное хранилище.

Модель MOBOTIX S74 также обеспечивает комплексную защиту от кибератак и защищена от несанкционированного доступа в сеть компании.

«С помощью MOBOTIX S74 мы устанавливаем новые стандарты в области видеотехнологий с поддержкой AI. По нашим прогнозам, система должна произвести впечатление на клиентов — и всё благодаря своей производительности, качеству изображения, надежности и кибербезопасности», — объясняет Синтаро Иноуэ, руководитель службы видеорешений Konica Minolta Business Solutions Europe.

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