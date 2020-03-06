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Cisco предложит больше решений для малого бизнеса

6 марта 2020 г., 12:31
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Cisco предложит больше решений для малого бизнеса

Компания Cisco представила портфолио бизнес-предложений  для предприятий малого бизнеса.

Как отмечается, в Cisco Designed for Business входят технологии, первоначально предназначавшиеся для крупных игроков рейтинга Fortune 100, однако теперь они становятся доступными и для небольших компаний.

Малый бизнес занимает существенный процент мирового рынка ИТ: на его долю приходится 44% всех ИТ-расходов, при этом по темпам роста он превосходит корпоративный сегмент. И сейчас, в процессе цифровой трансформации бизнес-моделей, малому бизнесу как никогда нужна гибкость. Чтобы поддерживать конкурентоспособность, необходимы технологии, которые помогут наращивать выручку, оптимизировать обслуживание заказчиков и выделяться среди конкурентов. Малому бизнесу требуются безопасные подключения и постоянно действующие средства защиты пользователей, данных и устройств.

Помогая бизнесу решать технологические задачи и уделять больше времени основной деятельности, Cisco представила пополнения своего портфолио Cisco Designed for Business, соединив возможности машинного обучения, искусственного интеллекта и облачных решений с простотой приобретения, установки и обслуживания.  

Поддерживать ИТ-системы может быть весьма сложно и дорого, особенно с учетом ограниченности ИТ-ресурсов малых предприятий. Новое приложение Cisco Business Wireless Mobile App предлагает простой способ конфигурирования и управления сетями из любой точки с мобильного телефона. Приложение доступно в Apple App Store (iOS) и в Google Play (Android).

Появилась кнопка для соединения малых предприятий с партнерами Cisco и совершения покупок непосредственно на сайте Cisco.com. Кроме того, сократилось время доступа к техническим специалистам и менеджерам по продажам. Заказчики со всего мира могут общаться в чате на 24 языках или же заказать обратный звонок, который поступит не позже чем через четверть часа.

Чтобы поддержать быстрорастущие предприятия, еще больше снизить цену и уменьшить сложность, повышая при этом операционную эффективность, компания подготовила пакетные решения по ключевым технологиям.

Простои сети и проблемы с информационной безопасностью отрицательно сказываются на выручке, лояльности клиентов и конфиденциальности данных. Объединяя высокие скорость и плотность Wi-Fi 6 с портфолио облачно управляемых точек доступа Meraki, новые точки доступа Meraki Wi-Fi 6 отличаются простотой управления и помогают улучшить производительность, надежность и защищенность сети, не требуя при этом увеличения ИТ-штатов. Первая точка доступа Cisco Wi-Fi 6 для малого бизнеса предлагает гибкие инструменты растущим предприятиям, стремящимся ускорить процесс цифровизации. Технология обеспечит масштабирование сетей для эффективного управления растущим количеством устройств и широкополосным контентом, включая видео, а также поддержит высокую производительность при появлении новых приложений.

Интеллектуальные камеры Meraki с облачным управлением помогут не только бороться с хищениями и уменьшать другие риски. Они способны предоставлять бизнесу ценную аналитическую информацию, начиная от проходимости до оценки привлекательности тех или иных витрин и заполнения парковок. Новые камеры отличаются высоким качеством видео, имеют встроенные возможности беспроводной связи, локального хранения данных и продвинутой аналитики, что сокращает расходы, связанные с пересылкой данных в дата-центр. Объектив типа «рыбий глаз» обеспечивает круговой обзор, одного устройства достаточно для покрытия всего помещения малого предприятия.

Все новые продукты портфолио Small Business Products доступны с марта 2020 г.


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