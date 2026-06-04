Capgemini Engineering запускає розробку чипів в Україні

4 июня 2026 г., 15:43

Capgemini Engineering Ukraine повідомила, що сформувала першу команду з проєктування та дизайну мікросхем в українському офісі. До складу групи розробників вже увійшли шість спеціалістів, залучених через зовнішній найм.





Як зазначається, новий напрям розвивається на тлі глобального зростання попиту на чипи, яке підживлює бум штучного інтелекту. Українські інженери працюватимуть над архітектурою мікросхем та інтеграцією апаратного забезпечення в межах глобальної екосистеми Capgemini, клієнтами якої є такі гіганти, як Arm та Intel Foundry.





«Головний виклик - кадровий дефіцит: підготовка одного кваліфікованого semicon-інженера потребує понад семи років», зазначили у Capgemini Engineering Ukraine. Щоб системно розв’язати цю проблему, компанія підписала меморандум із Київською школою економіки та розпочала освітні лекції для студентів.





У компанії також заявили, що команду розробників чипів в Україні планують розширювати.

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