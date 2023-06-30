Nokia встановила рекорд швидкості 5G-підключення за допомогою міліметрового каналу

30 июня 2023 г., 14:35

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За заявою Nokia, компанія досягла швидкості 2,1 Гбіт/с при використанні міліметрового (mmWave) спектру для фіксованого підключення 5G Fixed Wireless Access (FWA) на дистанції 10,86 км. Такий результат був отриманий у тестовому середовищі OuluZone у фінському Оулу.



У тесті використовувалася радіостанція AirScale n258 діапазону mmWave та прототип обладнання Nokia FastMile 5G у приміщенні клієнта. Тестування включало вісім компонентних опорних (8CC) у низхідному каналі, що поєднують 800 МГц спектра міліметрового діапазону. Це забезпечило максимальну швидкість низхідного каналу 2,1 Гбіт/с та швидкість висхідного каналу 57,2 Мбіт/с.



Пристрій Nokia FastMile 5G PoC, використаний у цих тестах, зараз проходить випробування великими операторами по всьому світу. Високі швидкості на значних відстанях можуть бути досягнуті за допомогою антени з високим коефіцієнтом посилення 360° (27 dBi), яка динамічно адаптується до умов, що змінюються для розв'язання проблем розгортання міліметрових хвиль.



Зрі Кюнеслахті (Zri Kynäslahti), керівник відділу стратегії та технологій Nokia Mobile Networks, сказав: «Ми щойно встановили новий рекорд швидкості для розширеного діапазону 5G mm Wave. Це свідчить про те, що рішення mmWave стануть важливим будівельним блоком для операторів, що дозволяють ефективно надавати своїм клієнтам у міських, приміських та сільських районах широкосмугове багатогігабітне покриття широкосмугового 5G, доповнюючи активи спектра нижче 6 ГГц. Це значне досягнення, яке відображає те, як ми постійно впроваджуємо інновації та розвиваємо наші послуги та рішення 5G».

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