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Четырехкамерные модели возьмут почти пятую часть рынка смартфонов

7 июля 2020 г., 13:15
Четырехкамерные модели возьмут почти пятую часть рынка смартфонов

По оценкам аналитиков из Counterpoint Research, в первом квартале 2020 г. почти 20% общемировых поставок смартфонов пришлось на модели, оснащенные четырьмя камерами.

OPPO, Xiaomi, Huawei и Samsung совместными усилиями направили в каналы 83% подобных устройств, что соответствует 60 млн смартфонов. Однако наиболее активно внедряла четырехкамерные модели Realme — к их числу относились две трети поставленных вендором в течение квартала моделей смартфонов.

Пандемия COVID-19 внесла заметные коррективы в прогнозы мировых поставок смартфонов. Ожидается, что в 2020 г. в натуральном выражении рынок опустится до результата 2014 г. — при спаде почти на 10% «YoY» будет отгружено 1,3 млрд аппаратов. В то же время, поставки сенсоров изображения CMOS за год увеличатся с 4,5 до 5,0 млрд шт. В начальной четверти нынешнего года на каждый поставленный смартфон приходилось в среднем 3,5 CMOS.


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